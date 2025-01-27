Цветы за миллион рублей: в мэрии Оби объяснили, кто получит дорогой букет

Ранее на портале госзакупок была опубликована информация о крупной закупке срезанных хризантем на сумму 1,2 млн рублей. Как оказалось, цветы закупаются в рамках муниципальной программы «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в городе Оби на 2025–2029 годы». На 2025 год предусмотрено приобретение 9 999 хризантем. Эти цветы используются для поздравления граждан, награждения коллективов и проведения памятных мероприятий.