Цветы за миллион рублей: в мэрии Оби объяснили, кто получит дорогой букет

Posted 27 января, 02:46
Published 27 января, 02:46
Modified 27 января, 02:48
Updated 27 января, 02:48
Ранее на портале госзакупок была опубликована информация о крупной закупке срезанных хризантем на сумму 1,2 млн рублей. Как оказалось, цветы закупаются в рамках муниципальной программы «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в городе Оби на 2025–2029 годы». На 2025 год предусмотрено приобретение 9 999 хризантем. Эти цветы используются для поздравления граждан, награждения коллективов и проведения памятных мероприятий.
Цветы вручаются при награждении Почётными грамотами, Благодарностями и письмами главы города; во время персональных поздравлений ветеранов Великой Отечественной войны, долгожителей и юбиляров супружеской жизни; на таких памятных мероприятиях, как День памяти и скорби, День неизвестного солдата, День героев Отечества и 9 мая, когда цветы возлагают к мемориальным комплексам города.
«Главой города на территории города Оби Новосибирской области вручаются цветы при вручении гражданам, коллективам Почётных грамот Главы города, Благодарностей, Благодарственных писем Главы города, при вручении персональных поздравлений Президента Российской Федерации, Губернатора Новосибирской области, Главы города Оби ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, долгожителям города Оби», — пояснили atas.info в администрации города.
Цветы также используются на торжествах, связанных с ключевыми событиями для жителей, например, при вручении ключей от новых квартир детям-сиротам или людям, ранее проживавшим в аварийных домах. Ими награждают победителей городских конкурсов, таких как «Лучший многоквартирный дом» или «Женщина года». Они сопровождают дипломы, денежные призы и благодарности.
«Все мероприятия, которые проходят на территории города, освещаются в социальных сетях администрации города Оби Новосибирской области, на странице Главы города Оби Новосибирской области, где вы можете увидеть фотографии с наших мероприятий», — пояснил в муниципалитете.
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