В Искитиме Новосибирской области назвали срок сдачи скандальной школы по нацпроекту

Для выполнения капитального ремонта искитимской школы № 8 в рамках нацпроекта «Образования» было заключено пять муниципальных контрактов, из которых только три были завершены в говоренные сроки. Основной подрядчик, ООО «Корона», своих обязательств не выполнил, из-за чего школьники до сих вынуждены заниматься в помещении бывшего детского сада «Медвежонок».