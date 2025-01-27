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Posted 27 января, 07:39

Published 27 января, 07:39

Modified 27 января, 08:14

Updated 27 января, 08:14

Занятия в школе должны были начаться 1 сентября 2024 года

В Искитиме Новосибирской области назвали срок сдачи скандальной школы по нацпроекту

27 января 2025, 07:39
Фото: предоставлено Артемом Фроловым. Занятия в школе должны были начаться 1 сентября 2024 года
Мэрия надеется, что деньги за невыполненные работы будут городу возвращены, говорится в ответе на запрос редакции Atas.Info

Для выполнения капитального ремонта искитимской школы № 8 в рамках нацпроекта «Образования» было заключено пять муниципальных контрактов, из которых только три были завершены в говоренные сроки. Основной подрядчик, ООО «Корона», своих обязательств не выполнил, из-за чего школьники до сих вынуждены заниматься в помещении бывшего детского сада «Медвежонок».

«Основными причинами отставания выполнения ремонтных работ подрядчиком являются: недостаток квалифицированных кадров, недостаток строительных материалов, а также неэффективное планирование и организация процессов», — говорится в ответе на запрос редакции Atas.Info, подписанном главой Искитима Сергеем Завражиным.

Мэр сообщил, что в отношении ООО «Корона» ведется претензионная работа, а для ускорения ремонта привлечены дополнительные стройорганизации. Муниципалитет оценивает общую готовность школы, как высокую и сообщает, что занятия в обновленном здании начнутся в третьей четверти текущего учебного года.

Однако в мэрии Искитима не уточнили источник финансирования работ, которые ведутся сейчас. Деньги, выделенные в рамках нацпроекта, администрации города пришлось вернуть.

«В соответствии с бюджетным кодексом РФ, все неиспользованные финансовые средства по состоянию на 31 декабря 2024 года возвращены в бюджет Новосибирской области. Администрация города Искитима подготовила пакет документов, подтверждающих необходимость возврата средств для завершения работ. Решение будет принято правительством Новосибирской области в течение 30 дней с момента обращения», — сообщил Сергей Завражин.

Согласно первоначальным планам, ремонт в школе должен был быть завершен к 1 августа 2024 года. Срок завершения работ переносили четыре раза, местные активисты назвали ситуацию с затянувшимся ремонтом «грандиозным провалом».

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