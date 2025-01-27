В Новосибирске арестовали обвиняемого в мошенничестве на территории ДНР

Posted 27 января, 05:12
Published 27 января, 05:12
Modified 27 января, 05:14
Updated 27 января, 05:14
Центральный районный суд Новосибирска арестовал бизнесмена Эдуарда Солдатенкова. Его считают причастным к хищению более 100 млн рублей, выделенных для проведения восстановительных работ на территории Донецкой народной республики. Кроме того, предпринимателю предъявлено обвинение в легализации части этих средств.
Ранее суд арестовал предполагаемого подельника Солдатенкова, генерального директора ООО «ВНР» Алексея Мананкина. По версии следствия, он может быть причастен к хищению 184 млн рублей, выделенных из федерального бюджета для восстановления ДНР.
Оба подозреваемых будут находиться в СИЗО до 1 марта 2025 года, сообщили в Судебном департаменте Новосибирской области.