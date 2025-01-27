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Posted 27 января, 05:12

Published 27 января, 05:12

Modified 27 января, 05:14

Updated 27 января, 05:14

В СИЗО коммерсант пробудет до 1 марта

В Новосибирске арестовали обвиняемого в мошенничестве на территории ДНР

27 января 2025, 05:12
Фото: 1MI. В СИЗО коммерсант пробудет до 1 марта
Коммерсанта обвиняют в махинациях при восстановлении разрушенных зданий, сообщили в региональном судебном департаменте.

Центральный районный суд Новосибирска арестовал бизнесмена Эдуарда Солдатенкова. Его считают причастным к хищению более 100 млн рублей, выделенных для проведения восстановительных работ на территории Донецкой народной республики. Кроме того, предпринимателю предъявлено обвинение в легализации части этих средств.

Ранее суд арестовал предполагаемого подельника Солдатенкова, генерального директора ООО «ВНР» Алексея Мананкина. По версии следствия, он может быть причастен к хищению 184 млн рублей, выделенных из федерального бюджета для восстановления ДНР.

Оба подозреваемых будут находиться в СИЗО до 1 марта 2025 года, сообщили в Судебном департаменте Новосибирской области.

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#Новосибирск#Суд#Строительство#ДНР#Хищение
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