В Новосибирске арестовали обвиняемого в мошенничестве на территории ДНР

Центральный районный суд Новосибирска арестовал бизнесмена Эдуарда Солдатенкова. Его считают причастным к хищению более 100 млн рублей, выделенных для проведения восстановительных работ на территории Донецкой народной республики. Кроме того, предпринимателю предъявлено обвинение в легализации части этих средств.