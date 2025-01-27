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Posted 27 января, 03:47

Published 27 января, 03:47

Modified 27 января, 03:49

Updated 27 января, 03:49

Автобус ехал из аэропорта

В Новосибирске пассажирский автобус врезался в троллейбус: есть пострадавшие

27 января 2025, 03:47
Фото: предоставлено очевидцами. Автобус ехал из аэропорта

В Новосибирске пассажирский автобус врезался в троллейбус

Авария произошла рано утром, сообщили в городком управлении ГАИ.

Рано утром в понедельник, 27 января, на улице Станционная в Ленинском районе, около остановки пассажирского транспорта «Завод медпрепаратов» пассажирский автобус, следовавший по маршруту 111 «Аэропорт Толмачево — вокзал Новосибирск-Главный» врезался в стоящий на светофоре троллейбус 24 маршрута. Как сообщили в городском управлении ГАИ, 23-летняя пассажирка троллейбуса получила травмы, характер которых не уточняется.

Как пишут горожане в соцсетях, за последнее время это уже третий случай, когда экспресс № 111 попадает в ДТП.

«Носятся быстрее легковых, за 35 минут с вокзала до аэропорта доезжают (если доезжают)», — комментирует Иван Найверт.

На прошлой неделе, во время урагана, накрывшего регион, на территории Мошковского района в кювет вылетел пассажирский автобус, выполнявший рейс по маршруту Новосибирск-Кемерово. Аварией заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

В Новосибирске троллейбус с пассажирами попал в ДТП с грузовиком
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#Транспорт#Новосибирск#ДТП#Троллейбус#Авария
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