В Новосибирске пассажирский автобус врезался в троллейбус: есть пострадавшие

Posted 27 января, 03:47
Published 27 января, 03:47
Modified 27 января, 03:49
Updated 27 января, 03:49
Рано утром в понедельник, 27 января, на улице Станционная в Ленинском районе, около остановки пассажирского транспорта «Завод медпрепаратов» пассажирский автобус, следовавший по маршруту 111 «Аэропорт Толмачево — вокзал Новосибирск-Главный» врезался в стоящий на светофоре троллейбус 24 маршрута. Как сообщили в городском управлении ГАИ, 23-летняя пассажирка троллейбуса получила травмы, характер которых не уточняется.
Как пишут горожане в соцсетях, за последнее время это уже третий случай, когда экспресс № 111 попадает в ДТП.
«Носятся быстрее легковых, за 35 минут с вокзала до аэропорта доезжают (если доезжают)», — комментирует Иван Найверт.
На прошлой неделе, во время урагана, накрывшего регион, на территории Мошковского района в кювет вылетел пассажирский автобус, выполнявший рейс по маршруту Новосибирск-Кемерово. Аварией заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.