В Новосибирске пассажирский автобус врезался в троллейбус: есть пострадавшие

Рано утром в понедельник, 27 января, на улице Станционная в Ленинском районе, около остановки пассажирского транспорта «Завод медпрепаратов» пассажирский автобус, следовавший по маршруту 111 «Аэропорт Толмачево — вокзал Новосибирск-Главный» врезался в стоящий на светофоре троллейбус 24 маршрута. Как сообщили в городском управлении ГАИ, 23-летняя пассажирка троллейбуса получила травмы, характер которых не уточняется.