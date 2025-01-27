В Новосибирске рассказали о новых правилах выплаты детских пособий

Posted 27 января, 12:03
Published 27 января, 12:03
Modified 27 января, 12:05
Updated 27 января, 12:05
С начала 2025 года в Новосибирской области изменились правила назначения детских пособий для так называемых малоимущих категорий граждан. Теперь, чтобы претендовать на такую меру социальной поддержки, необходимо чтобы минимальный доход каждого работоспособного члена семьи был не менее четырех МРОТ. То есть, не меньше 89 760 рублей за 12 месяцев на каждого.
В прошлом году эта планка была ниже, сообщили в управлении Социального фонда России по Новосибирской области, поскольку была меньше величина минимального размера оплаты труда. При этом, добавили в ведомстве, в 2025 году получить детское пособие стало проще. Если семья уже получает «детские» выплаты, но специалисты фону автоматически назначат пособия на новорожденного, без проведения дополнительных проверок финансового состояния.
В прошлом году на выплату детских пособий в Новосибирской области было потрачено более 36 миллиардов рублей.
А с 1 февраля будет увеличен размер всех социальных выплат, о размере индексации читайте в нашем материале.