В Новосибирске рассказали о новых правилах выплаты детских пособий

С начала 2025 года в Новосибирской области изменились правила назначения детских пособий для так называемых малоимущих категорий граждан. Теперь, чтобы претендовать на такую меру социальной поддержки, необходимо чтобы минимальный доход каждого работоспособного члена семьи был не менее четырех МРОТ. То есть, не меньше 89 760 рублей за 12 месяцев на каждого.