В Новосибирске сотрудников налоговой инспекции заподозрили в разглашении тайны

По данным Федеральной службы безопасности, речь идет о налоговой инспекции по Ленинскому району, а подозреваемые были давно знакомы со взяткодателем. Он так же ранее работал в налоговой службе. Помимо информации о таможенных операциях, бывшие коллеги передали бизнесмену более 40 тысяч записей, содержащих персональные данные индивидуальных предпринимателей и владельцах различных компаний.