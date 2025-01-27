В Новосибирске сотрудников налоговой инспекции заподозрили в разглашении тайны

Posted 27 января, 06:25
Published 27 января, 06:25
Modified 27 января, 06:27
Updated 27 января, 06:27
Два сотрудника Федеральной налоговой службы попали под уголовное преследование за разглашение налоговой тайны. По версии следствия, налоговики одного из районных отделений, название которого не разглашается, за взятку поделились с одним из местных коммерсантов сведениями из таможенных деклараций нескольких новосибирских компаний, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
По данным Федеральной службы безопасности, речь идет о налоговой инспекции по Ленинскому району, а подозреваемые были давно знакомы со взяткодателем. Он так же ранее работал в налоговой службе. Помимо информации о таможенных операциях, бывшие коллеги передали бизнесмену более 40 тысяч записей, содержащих персональные данные индивидуальных предпринимателей и владельцах различных компаний.
В середине января по подозрению в получении взятки в Новосибирске была арестована заместитель руководителя одного из районных отделений ФНС.