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Posted 27 января, 18:01

Published 27 января, 18:01

Modified 27 января, 18:03

Updated 27 января, 18:03

Завод

В Новосибирской области осудили ответственного за взрыв на заводе с пострадавшими

27 января 2025, 18:01
Фото: 1MI. Завод
Суд вынес приговор виновному во взрыве на заводе в Искитиме, в результате которого травмы получили четверо работников, а один из них лишился руки и частично зрения.

Искитимский суд постановил мастеру цеха Любви Карасюк выплатить штраф в 300 тысяч рублей за нарушение требований безопасности.

В ноябре 2023 года на предприятии АО «Новосибирский завод искусственного волокна» сотрудник выполнял опасную работу со взрывчатым веществом. Манипуляции должны были происходить под контролем Карасюк. Сотрудник допустил ошибку, из-за этого вещество загорелось. Взрыв нанес травмы четырем работникам, находившимся в опасной близости к источнику.

Один из работников получил серьезные ожоги руки и глаз, из-за чего его зрение снизилось. Врачи приняли решение ампутировать левую кисть. Остальные пострадавшие получили менее тяжкие травмы.

Ранее в Новосибирске арестовали имущество директора детского развлекательного центра, где пострадали десятки детей.

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