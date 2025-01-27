В Новосибирской области осудили ответственного за взрыв на заводе с пострадавшими

Posted 27 января, 18:01
Published 27 января, 18:01
Modified 27 января, 18:03
Updated 27 января, 18:03
Искитимский суд постановил мастеру цеха Любви Карасюк выплатить штраф в 300 тысяч рублей за нарушение требований безопасности.
В ноябре 2023 года на предприятии АО «Новосибирский завод искусственного волокна» сотрудник выполнял опасную работу со взрывчатым веществом. Манипуляции должны были происходить под контролем Карасюк. Сотрудник допустил ошибку, из-за этого вещество загорелось. Взрыв нанес травмы четырем работникам, находившимся в опасной близости к источнику.
Один из работников получил серьезные ожоги руки и глаз, из-за чего его зрение снизилось. Врачи приняли решение ампутировать левую кисть. Остальные пострадавшие получили менее тяжкие травмы.
Ранее в Новосибирске арестовали имущество директора детского развлекательного центра, где пострадали десятки детей.