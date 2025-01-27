В Новосибирской области произошло смертельное ДТП под Тогучином

Поздно вечером в воскресенье, 26 января, трагедия произошла на автодороге Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий на территории Тогучинского района. В районе отметки 48 километров 54-летний водитель за рулем автомобиля Фольксваген Поло выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с грузовиком Шакман. Владелец легкового автомобиля скончался на месте, сообщили в региональном управлении ГАИ.