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Posted 27 января, 05:34

Published 27 января, 05:34

Modified 27 января, 05:36

Updated 27 января, 05:36

Трагедия произошла в темное время суток

В Новосибирской области произошло смертельное ДТП под Тогучином

27 января 2025, 05:34
Фото: управление ГАИ по Новосибирской области. Трагедия произошла в темное время суток
Водитель легкового автомобиля врезался в самосвал, сообщили в ГАИ.

Поздно вечером в воскресенье, 26 января, трагедия произошла на автодороге Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий на территории Тогучинского района. В районе отметки 48 километров 54-летний водитель за рулем автомобиля Фольксваген Поло выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с грузовиком Шакман. Владелец легкового автомобиля скончался на месте, сообщили в региональном управлении ГАИ.

А рано утром в понедельник, 27 января, заметное ДТП произошло на улице Станционной в Новосибирске. Едущий из аэропорта Толмачево автобус № 111 протаранил троллейбус, следовавший по маршруту № 24. Девушка-пассажир троллейбуса получила травмы.

О самых резонансных дорожных происшествиях, случившихся на прошлой неделе, мы рассказываем в традиционном видеообзоре.

Стали известны подробности ДТП с участием машины ДПС и «Кадиллаком» в Новосибирске
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#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Авария#Гибель#Лобовое столкновение
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