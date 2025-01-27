В Новосибирской области произошло смертельное ДТП под Тогучином

Posted 27 января, 05:34
Published 27 января, 05:34
Modified 27 января, 05:36
Updated 27 января, 05:36
Поздно вечером в воскресенье, 26 января, трагедия произошла на автодороге Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий на территории Тогучинского района. В районе отметки 48 километров 54-летний водитель за рулем автомобиля Фольксваген Поло выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с грузовиком Шакман. Владелец легкового автомобиля скончался на месте, сообщили в региональном управлении ГАИ.
А рано утром в понедельник, 27 января, заметное ДТП произошло на улице Станционной в Новосибирске. Едущий из аэропорта Толмачево автобус № 111 протаранил троллейбус, следовавший по маршруту № 24. Девушка-пассажир троллейбуса получила травмы.
О самых резонансных дорожных происшествиях, случившихся на прошлой неделе, мы рассказываем в традиционном видеообзоре.