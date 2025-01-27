В Новосибирской области супруги назвали новорожденную дочь редким русским именем

Posted 27 января, 10:53
Published 27 января, 10:53
Modified 27 января, 10:55
Updated 27 января, 10:55
Супруги из Новосибирской области решили назвать дочку редким и красивым именем. Рожденная в январе 2025 года малышка получила имя Велина. С такими именами сегодня работники отделов ЗАГС сталкиваются нечасто, сообщили в региональном управлении ведомства. Существуют различные гипотезы появления имени Велина. Бытует мнение, что его корни уходят в Древнюю Русь. Однако есть версии его древнегреческого происхождения. Согласно поверью, повзрослев, Велина будет наделена способностью отлично справляться с жизненными трудностями.
Кроме того, среди девочек, родившихся в январе, зафиксировано еще одно редкое и красивое имя, Алиссия. В его отношении исследователи точно уверены в древнеславянском происхождении. А в конце 2024 среди редких имен сотрудники отделов ЗАГС отмечали Лукерью и Аксинью.