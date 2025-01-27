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Posted 27 января, 13:27

Published 27 января, 13:27

Modified 27 января, 13:29

Updated 27 января, 13:29

пробка

Водители застряли на Бердском шоссе: что стало причиной многокилометровой пробки

27 января 2025, 13:27
Фото: 1MI. пробка

ДТП спровоцировало серьезные пробки на Бердском шоссе в Новосибирске

Вечером 27 января водители на Бердском шоссе застряли в масштабной пробке. Причину объяснили в региональной Госавтоинспекции.

На Бердском шоссе в районе Нижней Ельцовки столкнулись тягач Sitrak и хэтчбек Hyundai Gets. Из-за дорожно-транспортного инцидента было перекрыто две из трех полос движения, как сообщили очевидцы.

Сообщалось, что тяжелее всего было продвигаться в направлении Академгородка. Водители заметили, что от Матвеевки машины уже практически не двигаются.

Сотрудники Госавтоинспекции прокомментировали, что пострадавших в ДТП нет. При столкновении был причинен только материальный ущерб.

Ранее в Новосибирской области в темное время произошло смертельное ДТП.

Стали известны подробности ДТП с участием машины ДПС и «Кадиллаком» в Новосибирске
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