Водители застряли на Бердском шоссе: что стало причиной многокилометровой пробки

Posted 27 января, 13:27
Published 27 января, 13:27
Modified 27 января, 13:29
Updated 27 января, 13:29
На Бердском шоссе в районе Нижней Ельцовки столкнулись тягач Sitrak и хэтчбек Hyundai Gets. Из-за дорожно-транспортного инцидента было перекрыто две из трех полос движения, как сообщили очевидцы.
Сообщалось, что тяжелее всего было продвигаться в направлении Академгородка. Водители заметили, что от Матвеевки машины уже практически не двигаются.
Сотрудники Госавтоинспекции прокомментировали, что пострадавших в ДТП нет. При столкновении был причинен только материальный ущерб.
Ранее в Новосибирской области в темное время произошло смертельное ДТП.