Загадочное небесное свечение заметили над Новосибирском — что это было

Posted 27 января, 04:18
Published 27 января, 04:18
Modified 27 января, 04:20
Updated 27 января, 04:20
Ночью с воскресенье на понедельник, 27 января, в небе над Новосибирском были замечены загадочные световые столбы. Их сфотографировали многие горожане, непонятное атмосферное явление так же наблюдали жители Бердска. Это не похоже на полярное сияние, которое уже неоднократно можно было наблюдать в Новосибирской области. Хотя накануне геомагнитная активность была повышенной.
Пользователи соцсетей предположили, что это может быть засветка от крупных тепличных комплексов, расположенных в районе Толмачево и Кольцово. Однако авторы снимков рассказывают, что сделали их в других направлениях. Не обошлось и без конспирологических теорий — от посадки корабля космических пришельцев до запуска военных ракет.
Мощное полярное сияние наблюдали жители нескольких Сибири в первые дни 2025 года. Ученые объясняют, почему такие явления стали видеть все чаще в тех регионах, где подобная картина ранее была редкостью. А мы предлагаем вам посмотреть, как это было.