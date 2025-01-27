Загадочное небесное свечение заметили над Новосибирском — что это было

Ночью с воскресенье на понедельник, 27 января, в небе над Новосибирском были замечены загадочные световые столбы. Их сфотографировали многие горожане, непонятное атмосферное явление так же наблюдали жители Бердска. Это не похоже на полярное сияние, которое уже неоднократно можно было наблюдать в Новосибирской области. Хотя накануне геомагнитная активность была повышенной.