atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 27 января, 09:50

Published 27 января, 09:50

Modified 27 января, 09:52

Updated 27 января, 09:52

В прокуратуре потребовали устранить нарушения

Замглавы Новосибирской области получил предостережение прокуратуры

27 января 2025, 09:50
Фото: 1MI. В прокуратуре потребовали устранить нарушения
Вице-губернатор Теленчинов вызывал недовольство прокурора области из-за срыва сроков строительства школы, сообщили в надзорном ведомстве.

Срыв сроков строительства школы в городе Татарск Новосибирской области вызвал недовольство руководителя региональной прокуратуры Александра Бучмана, который внес представление заместителю губернатора Роману Теленчинову. Бучман потребовал от высокопоставленного чиновника, который курирует строительство социальных объектов в области, устранить нарушения и обеспечить сдачу школьного здания в эксплуатацию.

Госконтракт на строительство новой школы был заключен в 2023 году с компанией «Сибавиастройпроект». На текущий момент готовность здания оценивается в 23%, отставание от графика насчитывает уже полгода. В качестве причин называют нарушения, допущенные на стадии подготовки проектной документации. ,

Александр Бучман заявил, что будет держать на личном контроле эту стройку и поручил своим подчиненным проверить действия проектной организации и заказчика работ.

Тем временем, в Искитиме сорваны сроки капитального ремонта школы в рамках нацпроекта «Образование». Дети должны были прийти в обновленные классы 1 сентября 2024 года. Однако работы не закончены до сих пор.

Скандальное строительство концессионных школ сдвинулась — найден новый подрядчик
Узнать подробнее
Читайте также:
Онлайн-школа Иннополиса оставила сибиряков с кредитами на сотни тысяч рублейШкольные электронные дневники подверглись мощной DDoS-атаке — что будет с оценкамиВ Новосибирске назвали 15 школ, где дети мигрантов не говорят по-русски
#Новосибирск#Новосибирская область#Школа#Строительство#Прокуратура#Татарск#Срыв#Представление#Вице-губернатор
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика