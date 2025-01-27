Замглавы Новосибирской области получил предостережение прокуратуры

Posted 27 января, 09:50
Published 27 января, 09:50
Modified 27 января, 09:52
Updated 27 января, 09:52
Срыв сроков строительства школы в городе Татарск Новосибирской области вызвал недовольство руководителя региональной прокуратуры Александра Бучмана, который внес представление заместителю губернатора Роману Теленчинову. Бучман потребовал от высокопоставленного чиновника, который курирует строительство социальных объектов в области, устранить нарушения и обеспечить сдачу школьного здания в эксплуатацию.
Госконтракт на строительство новой школы был заключен в 2023 году с компанией «Сибавиастройпроект». На текущий момент готовность здания оценивается в 23%, отставание от графика насчитывает уже полгода. В качестве причин называют нарушения, допущенные на стадии подготовки проектной документации. ,
Александр Бучман заявил, что будет держать на личном контроле эту стройку и поручил своим подчиненным проверить действия проектной организации и заказчика работ.
Тем временем, в Искитиме сорваны сроки капитального ремонта школы в рамках нацпроекта «Образование». Дети должны были прийти в обновленные классы 1 сентября 2024 года. Однако работы не закончены до сих пор.