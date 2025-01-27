Замглавы Новосибирской области получил предостережение прокуратуры

Госконтракт на строительство новой школы был заключен в 2023 году с компанией «Сибавиастройпроект». На текущий момент готовность здания оценивается в 23%, отставание от графика насчитывает уже полгода. В качестве причин называют нарушения, допущенные на стадии подготовки проектной документации. ,