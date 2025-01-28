Бастрыкин потребовал возбудить дело после избиения подростка под Новосибирском

Posted 28 января, 02:40
Published 28 января, 02:40
Modified 28 января, 02:42
Updated 28 января, 02:42
Все случилось в Искитиме. Подросток сделал небольшую шалость, спрятав перчатки товарища в сугробе. В конфликт школьников вмешались взрослые.
Молодого человека сначала наругала женщина, а затем в ситуацию влез мужчина. Разъяренным он напал на парня, ударив его несколько раз. О данном инциденте узнали жители Новосибирска.
Скандалом заинтересовался председатель СКР Александр Бастрыкин. Он потребовал возбудить дело. Позже ему представят доклад с результатами расследования.
Недавно мигранты устроили драку в пивнушке. Перепалка была массовой. В скандале поручил разобраться Бастрыкин.