atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 28 января, 02:40

Published 28 января, 02:40

Modified 28 января, 02:42

Updated 28 января, 02:42

Мужчина избил ребенка

Бастрыкин потребовал возбудить дело после избиения подростка под Новосибирском

28 января 2025, 02:40
Фото: 1MI. Мужчина избил ребенка
Глава СКР поручил разобраться с избиением новосибирского подростка, о чем сообщили в ведомстве.

Все случилось в Искитиме. Подросток сделал небольшую шалость, спрятав перчатки товарища в сугробе. В конфликт школьников вмешались взрослые.

Молодого человека сначала наругала женщина, а затем в ситуацию влез мужчина. Разъяренным он напал на парня, ударив его несколько раз. О данном инциденте узнали жители Новосибирска.

Скандалом заинтересовался председатель СКР Александр Бастрыкин. Он потребовал возбудить дело. Позже ему представят доклад с результатами расследования.

Недавно мигранты устроили драку в пивнушке. Перепалка была массовой. В скандале поручил разобраться Бастрыкин.

В новосибирской пивнушке передрались мигранты
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске массово фиксируют отравление наркотиками среди подростковВ Новосибирске не нашли виновных в избиении подростка в ТЦБастрыкин потребовал проверить избиение подростков-неформалов в Новосибирске
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Уголовное дело#Драка#Подростки#Александр Бастрыкин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика