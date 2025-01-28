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Posted 28 января, 04:32

Published 28 января, 04:32

Modified 28 января, 04:34

Updated 28 января, 04:34

Вид на коттедж

Бронированный дворец в императорском стиле продают в Новосибирске за 110 млн рублей

28 января 2025, 04:32
Фото: Авито. Вид на коттедж

Бронированный дворец продают в Новосибирске за 110 млн рублей

Под Новосибирском выставлен на продажу бронированный особняк, выполненный в императорском стиле, гласит онлайн-объявление на специализированном сайте.

В престижном коттеджном поселке под Новосибирском продают элитный коттедж размером 938,6 квадратных метра с землей в 50 соток. Дом выставлен на продажу за 110 миллионов рублей. Ранее в этом же пригороде появилось объявление о продаже другого элитного дома, выполненного в стиле хай-тек.

«Данный объект недвижимости прошел юридическую экспертизу и является абсолютно безопасным для покупки с целью проживания и вложения денежных средств», — утверждает собственник.

Просторные площади включают четыре уютные комнаты для размещения гостей, залы, светлую детскую, мастер-спальню с приватным туалетом и личной гардеробной, а также стильный кабинет, выполненный из массива натурального ясеня. Дополнительные зоны отдыха представлены бильярдной комнатой, тренажерным залом и элегантной кухней, созданной итальянскими мастерами. Центральной частью дома является изысканная винтовая лестница.

Дизайн интерьера выполнен с использованием высококачественных материалов. Полы выложены натуральным мрамором, паркет изготовлен из редких пород дерева, а двери выполнены из массива. Мрамор используется не только в холлах и на лестницах, но даже на подоконниках. Автор объявления указывает, что отдельного упоминания заслуживает СПА-зона, которая занимает целый этаж. Она включает бассейн с современным оборудованием, уютную баню и комнату отдыха.

Интерьеры дома
Интерьеры дома
Интерьеры дома
Интерьеры дома
Интерьеры дома
Интерьеры дома
Интерьеры дома
Интерьеры дома
Интерьеры дома
Интерьеры дома
Интерьеры дома
Интерьеры дома
Интерьеры дома
Интерьеры дома
Интерьеры дома. Фото: Авито

Дом оснащен передовыми технологиями для обеспечения максимального комфорта. Здесь встроена японская система климат-контроля, а промышленная вентиляция поддерживает свежесть и здоровый микроклимат. Безопасность обеспечивают полностью бронированные окна и стены, а также охрана, которая работает на территории особняка 24 часа в сутки. Также участок оборудован новейшей системой видеонаблюдения, покрывающей всю территорию. Прилегающая территория площадью 50 соток благоустроена. Просторный двор оборудован двумя въездами, парковкой на пять машин и гаражом на два места. Изюминкой участка является большая терраса с живописным видом на озеро, доступным только для жителей поселка. Водоем окружен благоустроенной территорией, в нем обитает рыба.

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