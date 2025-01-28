Бронированный дворец в императорском стиле продают в Новосибирске за 110 млн рублей

Posted 28 января, 04:32
Published 28 января, 04:32
Modified 28 января, 04:34
Updated 28 января, 04:34
В престижном коттеджном поселке под Новосибирском продают элитный коттедж размером 938,6 квадратных метра с землей в 50 соток. Дом выставлен на продажу за 110 миллионов рублей. Ранее в этом же пригороде появилось объявление о продаже другого элитного дома, выполненного в стиле хай-тек.
«Данный объект недвижимости прошел юридическую экспертизу и является абсолютно безопасным для покупки с целью проживания и вложения денежных средств», — утверждает собственник.
Просторные площади включают четыре уютные комнаты для размещения гостей, залы, светлую детскую, мастер-спальню с приватным туалетом и личной гардеробной, а также стильный кабинет, выполненный из массива натурального ясеня. Дополнительные зоны отдыха представлены бильярдной комнатой, тренажерным залом и элегантной кухней, созданной итальянскими мастерами. Центральной частью дома является изысканная винтовая лестница.
Дизайн интерьера выполнен с использованием высококачественных материалов. Полы выложены натуральным мрамором, паркет изготовлен из редких пород дерева, а двери выполнены из массива. Мрамор используется не только в холлах и на лестницах, но даже на подоконниках. Автор объявления указывает, что отдельного упоминания заслуживает СПА-зона, которая занимает целый этаж. Она включает бассейн с современным оборудованием, уютную баню и комнату отдыха.
Дом оснащен передовыми технологиями для обеспечения максимального комфорта. Здесь встроена японская система климат-контроля, а промышленная вентиляция поддерживает свежесть и здоровый микроклимат. Безопасность обеспечивают полностью бронированные окна и стены, а также охрана, которая работает на территории особняка 24 часа в сутки. Также участок оборудован новейшей системой видеонаблюдения, покрывающей всю территорию. Прилегающая территория площадью 50 соток благоустроена. Просторный двор оборудован двумя въездами, парковкой на пять машин и гаражом на два места. Изюминкой участка является большая терраса с живописным видом на озеро, доступным только для жителей поселка. Водоем окружен благоустроенной территорией, в нем обитает рыба.