Бронированный дворец в императорском стиле продают в Новосибирске за 110 млн рублей

Дом оснащен передовыми технологиями для обеспечения максимального комфорта. Здесь встроена японская система климат-контроля, а промышленная вентиляция поддерживает свежесть и здоровый микроклимат. Безопасность обеспечивают полностью бронированные окна и стены, а также охрана, которая работает на территории особняка 24 часа в сутки. Также участок оборудован новейшей системой видеонаблюдения, покрывающей всю территорию. Прилегающая территория площадью 50 соток благоустроена. Просторный двор оборудован двумя въездами, парковкой на пять машин и гаражом на два места. Изюминкой участка является большая терраса с живописным видом на озеро, доступным только для жителей поселка. Водоем окружен благоустроенной территорией, в нем обитает рыба.