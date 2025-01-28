Бросила миллиардера из-за манекенщика: у Елены Перминовой новая любовь

После расставания Перминова отправилась в Мексику, чтобы встретить Новый год. Отмечала она его в Тулуме. Там же и находился молодой Тарас Романов. Подписчики сразу же вычислили, что коллеги встречали праздники вместе, так как фотографии были сделаны на одних и тех же локациях. К тому же, модель и манекенщик часто обмениваются лайками. Однако о своей личной жизни Перминова рассказывать больше не желает.