Бросила миллиардера из-за манекенщика: у Елены Перминовой новая любовь

Posted 28 января, 01:51
Published 28 января, 01:51
Modified 28 января, 01:55
Updated 28 января, 01:55
Бердская модель Елена Перминова и Александр Лебедев познакомились в 2005 году. У пары большая разница в возрасте — отношения они начали, когда сибирячке было 19 лет, а миллиардеру 46. Однако их союз просуществовал почти 20 лет, несмотря на паузы в их отношениях. У них есть четверо детей, но официально возлюбленные так и не поженились.
В 2024 году стало известно, что Перминова и Лебедев расстались. Она поблагодарила его в соцсетях, написав, что даже самые красивые истории любви когда-то имеют свой конец. После этого каждый из них пошел своей дорогой в новую свободную жизнь. Дети остались жить вместе с моделью.
После расставания Перминова отправилась в Мексику, чтобы встретить Новый год. Отмечала она его в Тулуме. Там же и находился молодой Тарас Романов. Подписчики сразу же вычислили, что коллеги встречали праздники вместе, так как фотографии были сделаны на одних и тех же локациях. К тому же, модель и манекенщик часто обмениваются лайками. Однако о своей личной жизни Перминова рассказывать больше не желает.
Тарас Романов построил карьеру в мире моды. Ему всего 28 лет. Судя по соцсетям, молодой человек занимается спортом, изучает иностранные языки. Он работал с разными мировыми брендами и появлялся на красных дорожках. Получится ли у любовника роман с Еленой Перминовой, покажет время.