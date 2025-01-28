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Posted 28 января, 01:51

Published 28 января, 01:51

Modified 28 января, 01:55

Updated 28 января, 01:55

С кем встречается Перминова

Бросила миллиардера из-за манекенщика: у Елены Перминовой новая любовь

28 января 2025, 01:51
Фото: соцсети. С кем встречается Перминова

Стало известно имя нового фаворита новосибирской модели Елены Перминовой

Модель из Новосибирской области Елена Перминова закрутила роман с молодым манекенщиком после расставания с миллиардером — такой вывод сделали подписчики звезды.

20-летний роман с Лебедевым

Бердская модель Елена Перминова и Александр Лебедев познакомились в 2005 году. У пары большая разница в возрасте — отношения они начали, когда сибирячке было 19 лет, а миллиардеру 46. Однако их союз просуществовал почти 20 лет, несмотря на паузы в их отношениях. У них есть четверо детей, но официально возлюбленные так и не поженились.

Расставание с миллиардером

В 2024 году стало известно, что Перминова и Лебедев расстались. Она поблагодарила его в соцсетях, написав, что даже самые красивые истории любви когда-то имеют свой конец. После этого каждый из них пошел своей дорогой в новую свободную жизнь. Дети остались жить вместе с моделью.

Перминова и Лебедев
Перминова и Лебедев. Фото: соцсети

Слухи о новом романе

После расставания Перминова отправилась в Мексику, чтобы встретить Новый год. Отмечала она его в Тулуме. Там же и находился молодой Тарас Романов. Подписчики сразу же вычислили, что коллеги встречали праздники вместе, так как фотографии были сделаны на одних и тех же локациях. К тому же, модель и манекенщик часто обмениваются лайками. Однако о своей личной жизни Перминова рассказывать больше не желает.

Модели встречаются месяц
Модели встречаются месяц. Фото: соцсети

Кто стал новым избранником Перминовой

Тарас Романов построил карьеру в мире моды. Ему всего 28 лет. Судя по соцсетям, молодой человек занимается спортом, изучает иностранные языки. Он работал с разными мировыми брендами и появлялся на красных дорожках. Получится ли у любовника роман с Еленой Перминовой, покажет время.

Тарас Романов
Тарас Романов. Фото: соцсети
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