Электронные повестки начнут массово получать рассылать в России — кому ждать

Posted 28 января, 12:27
Published 28 января, 12:27
Modified 28 января, 12:29
Updated 28 января, 12:29
Мужчины призывного возраста могут ожидать электронных повесток уже в ближайшие месяцы. В Госдуме отметили, что закон о цифровизации воинского учета начнет действовать в полную силу — повестку будут считать официально врученной спустя 7 дней после её отправки.
Если же получатель повестки по какой-либо причине не явился в военкомат, на него будет наложен ряд санкций: ему запретят покидать пределы РФ, управлять автомобилем или иным транспортом, регистрировать недвижимость. Более того, неявившийся не сможет даже открыть собственное ИП.
Напомним, закон о цифровизации воинского учета в России был подписан президентом в 2023 году. Согласно положениям документа, подразумевается создание в России единого реестра военнообязанных и внедрение электронных повесток.
Ранее стало известно, кто может попасть под следующий призыв.