Электронные повестки начнут массово получать рассылать в России — кому ждать

Если же получатель повестки по какой-либо причине не явился в военкомат, на него будет наложен ряд санкций: ему запретят покидать пределы РФ, управлять автомобилем или иным транспортом, регистрировать недвижимость. Более того, неявившийся не сможет даже открыть собственное ИП.