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Posted 28 января, 12:27

Published 28 января, 12:27

Modified 28 января, 12:29

Updated 28 января, 12:29

Солдат

Электронные повестки начнут массово получать рассылать в России — кому ждать

28 января 2025, 12:27
Фото: 1MI. Солдат

Жители Новосибирска начнут получать электронные повестки

Военнообязанные жители страны начнут получать повестки в Сети.

Мужчины призывного возраста могут ожидать электронных повесток уже в ближайшие месяцы. В Госдуме отметили, что закон о цифровизации воинского учета начнет действовать в полную силу — повестку будут считать официально врученной спустя 7 дней после её отправки.

Если же получатель повестки по какой-либо причине не явился в военкомат, на него будет наложен ряд санкций: ему запретят покидать пределы РФ, управлять автомобилем или иным транспортом, регистрировать недвижимость. Более того, неявившийся не сможет даже открыть собственное ИП.

Напомним, закон о цифровизации воинского учета в России был подписан президентом в 2023 году. Согласно положениям документа, подразумевается создание в России единого реестра военнообязанных и внедрение электронных повесток.

Ранее стало известно, кто может попасть под следующий призыв.

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