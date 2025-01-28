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Posted 28 января, 03:24

Published 28 января, 03:24

Modified 28 января, 03:26

Updated 28 января, 03:26

Цветы украсят город

Грандифлора, ирезина и дихондра: какие цветы украсят улицы Новосибирска летом

28 января 2025, 03:24
Фото: 1MI. Цветы украсят город

70 видов цветов украсят улицы Новосибирска летом

В Новосибирске закупят большую партию цветов, которые украсят городские улицы, о чем рассказали в мэрии.

Для города закупят различные однолетние растения. Их высадят в скверах и парках. Цветы украсят столицу Сибири летом.

Закупку объявил Горзеленхоз. На приобретение растений выделено почти 19 млн рублей. Аукцион проводят на госзакупках, где ищут поставщика.

Всего будет куплено почти 70 видов цветочной рассады. Больше всего закупят портулак грандифлоры и ирезину — десятки тысяч. Среди самых необычных растений приобретут серебристую дихондру, ипомею батат, капусту пигеон.

Также в ландшафтном дизайне используют и другие цветы. Крупную партию доставят с конца мая до конца июня.

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#Эмилия Губарева#Город#Новосибирск#Закупка#Цветы
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