Хакера из Новосибирской области осудили за попытку взлома сайта Правительства России

На суде подсудимый не признал вины и отказался давать показания на основании ст. 51 Конституции РФ. Суд признал Баркова виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 273 УК РФ и назначил условный срок в 1,5 года с испытательным сроком в 1,5 года. Помимо этого, фигурант дела выплатит денежный штраф в 50 000 рублей.