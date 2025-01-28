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Posted 28 января, 11:54

Published 28 января, 11:54

Modified 28 января, 11:56

Updated 28 января, 11:56

Суд

Хакера из Новосибирской области осудили за попытку взлома сайта Правительства России

28 января 2025, 11:54
Фото: Изображение Midjourney. Суд
Суд вынес приговор жителю Бердска, который пытался взломать сайт Правительства. По сообщению пресс-службы Бердского городского суда.

Как установили в ходе судебного разбирательства, Барков Иван в апреле 2023 года попытался совершить компьютерную атаку на страницу официального сайта Правительства РФ. Злоумышленнику помешали сработавшие защитные алгоритмы электронного портала.

На суде подсудимый не признал вины и отказался давать показания на основании ст. 51 Конституции РФ. Суд признал Баркова виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 273 УК РФ и назначил условный срок в 1,5 года с испытательным сроком в 1,5 года. Помимо этого, фигурант дела выплатит денежный штраф в 50 000 рублей.

Ранее в Новосибирске под суд отправили цыганку, грабившую квартиры.

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