Какие улицы отремонтируют в Новосибирске в 2025 году — полный список

Продолжится капитальный ремонт проспекта Дзержинского, летом работы пройдут на отрезке от улицы Трикотажная до Волочаевской. А в многолетней реконструкции Гусинобродского шоссе планируется, наконец, поставить точку: отсталось расширить до 4 полос всего 700 метров до городской границы.