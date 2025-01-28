Какие улицы отремонтируют в Новосибирске в 2025 году — полный список

Posted 28 января, 03:34
Published 28 января, 03:34
Modified 28 января, 03:36
Updated 28 января, 03:36
В 2025 году в Новосибирске планируется маштабный дорожный ремонт. На это планируется потратит 1,113 млрд рублей, из них 800 млн из городского бюджета, остальное выделит региональный бюджет.
«До 1 февраля будут объявлены все закупочные процедуры для того, чтобы мы перед началом строительного сезона уже заключили контракты и у подрядчиков было время провести подготовку, заготовить материалы, организовать движение и так далее», — заявил первый вице-мэр Иосиф Кодалаев в ходе оперативного совещания в муниципалитете, за которым наблюдал корреспондент Atas.Info.
В планах городских властей завершить начатую в 2024 году реконструкцию улицы Мира. Значительные отрезки дорожного полотна будут отремонтированы на улицах Бориса Богаткова, Ленина, Технической и Труженников, проспекте Димитрова, полностью будет обновлен Северный проезд.
Завершается разработка проектно-сметной документации на реконструкцию улицы Котовского, планируется расширение улицы Порт-Артурская в районе выезда на Станционную. Уже получено положительное заключение экспертизы на проект ремонты проспекта академика Лаврентьева в Академгородкею
Продолжится капитальный ремонт проспекта Дзержинского, летом работы пройдут на отрезке от улицы Трикотажная до Волочаевской. А в многолетней реконструкции Гусинобродского шоссе планируется, наконец, поставить точку: отсталось расширить до 4 полос всего 700 метров до городской границы.
Так же в 2025 году 231 млн рублей предусмотрен на обновление тротуаров, добавил Иосиф Кодалаев.