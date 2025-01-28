Кологривый в роли Маяковского — стоит ли идти на постановку скандального актера

Posted 28 января, 10:13
Published 28 января, 10:13
Modified 28 января, 10:15
Updated 28 января, 10:15
Имя Никиты Кологривого прочно ассоциируется с разными скандалами, что, с одной стороны, добавляет постановке популярности, но, с другой — вызывает споры. Несмотря на все обсуждения, продажи билетов идут умеренно. На сегодняшний день выкуплено более половины мест, но пока зал обещает быть видимо пустым. Жители новосибирска не торопятся за билетами. При этом до постановки осталось меньше двух дней — она состоится в ДК Железнодорожников 30 января.
Спектакль построен как своеобразный «дневник поэта» — события разворачиваются в хронологическом порядке, начиная с его детства в семье, переездов и ранних потерь, таких как уход из жизни отца. Зрители становятся свидетелями первых шагов в поэзии, знакомства с футуристами, первой любви, давшей жизнь знаменитой поэме «Облако в штанах», и сложных отношений с Осипом и Лилией Брик.
Отзывы тех, кто уже видел постановку в других городах, разнятся, хотя оценка спектакля на специализированных сайтах превышает 5 баллов из 10. Сходившая на постановку в другом городе Ольга Малахова осталась разочарована и не рекомендует тратить время:
«Сюжет — как в учебнике литературы. Биография по годам, ничего нового. И Никита, при всей моей симпатии, совсем не подошел на роль. Ни внешне, ни по энергетике. Ушла в антракте».
Другие зрители утверждают, что именно благодаря Никите Кологривому, они смогли познать гениальность поэта Владимира Маяковского.
«Легкость восприятия текста, сюжетная линия, световые решения — все это сделало спектакль потрясающим! Никита Кологривый открыл новый мир для меня», — пишет зрительница Яна Карпачева.
Кто-то, напротив, похвалил постановку, но не был удовлетворен игрой актера — в образе Никиты Кологривого якобы не чувствовался советский поэт.
«Не хватило его злости, надрыва, настоящей энергетики. Магии театра не случилось», — написал Дмитрий Кондаков.
Часть зрителей была полностью удовлетворена постановкой.
«Один из лучших спектаклей, который мы смотрели за последние годы. Никита Кологривый — настоящее открытие. Остальные актеры и сама постановка великолепны!» — поделилась мнением Александра Федорова.
Несмотря на то, что некоторые указали на несоответсвие Никиты Кологривого Владимиру Маяковскому, режиссер, к слову, принял решение не акцентировать внимание на внешнем сходстве. Это дало артисту свободу интерпретации, что и вызвало вопросы у зрителей.
Спектакль «Маяковский. Я сам» (18+) покажут в Новосибирске 30 января. Стоимость на постановку велика. Билеты на балкон обойдутся в четыре тысячи рублей, а вот за первые ряды придется отдать больше девяти тысяч рублей. На данный момент еще не проданы билеты на треть балкона, а также билеты на правые и левые ряды в партере. Ранее жители Новосибирска возмутились высокой стоимостью постановки.