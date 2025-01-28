Кологривый в роли Маяковского — стоит ли идти на постановку скандального актера

Имя Никиты Кологривого прочно ассоциируется с разными скандалами, что, с одной стороны, добавляет постановке популярности, но, с другой — вызывает споры. Несмотря на все обсуждения, продажи билетов идут умеренно. На сегодняшний день выкуплено более половины мест, но пока зал обещает быть видимо пустым. Жители новосибирска не торопятся за билетами. При этом до постановки осталось меньше двух дней — она состоится в ДК Железнодорожников 30 января.