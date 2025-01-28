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Posted 28 января, 08:55

Published 28 января, 08:55

Modified 28 января, 08:57

Updated 28 января, 08:57

Сейчас завершается подготовка проекта

Комплекс для арктических животных появится в Новосибирском зоопарке

28 января 2025, 08:55
Фото: vk.com/novosibirsk_zoo. Сейчас завершается подготовка проекта
Новые павильоны хотят открыть к 80-летнему юбилею зоопарка, сообщил его директор.

В Новосибирском зоопарке к 2027 году, когда одному из любимых мест для прогулок горожан и гостей города исполняется 80 лет, планируют открыть комплекс вольер и павильонов для животных, обитающих в Арктике. Его назовут «Северный полюс» и поселят там белых медведей, песцов, лис и полярных сов.

Сейчас заканчиваются проектные работы, строительство начнется до конца 2025 года, сообщил директор зоопарка Андрей Шило. Стоимость работ он не уточнил.

Новосибирский зоопарк — один из крупнейших в России, в нем содержится около 12 тысяч особей, многие из которых внесены в российскую и международную Красные книги. В начале 2025 года зоопарк объявил об увеличении стоимости входных билетов, мотивировав это ростом издержек из-за инфляции и необходимостью средств на развитие.

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#Новосибирск#Строительство#Зоопарк#Вольер#Павильоны
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