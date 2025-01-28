Комплекс для арктических животных появится в Новосибирском зоопарке

Posted 28 января, 08:55
Published 28 января, 08:55
Modified 28 января, 08:57
Updated 28 января, 08:57
В Новосибирском зоопарке к 2027 году, когда одному из любимых мест для прогулок горожан и гостей города исполняется 80 лет, планируют открыть комплекс вольер и павильонов для животных, обитающих в Арктике. Его назовут «Северный полюс» и поселят там белых медведей, песцов, лис и полярных сов.
Сейчас заканчиваются проектные работы, строительство начнется до конца 2025 года, сообщил директор зоопарка Андрей Шило. Стоимость работ он не уточнил.
Новосибирский зоопарк — один из крупнейших в России, в нем содержится около 12 тысяч особей, многие из которых внесены в российскую и международную Красные книги. В начале 2025 года зоопарк объявил об увеличении стоимости входных билетов, мотивировав это ростом издержек из-за инфляции и необходимостью средств на развитие.