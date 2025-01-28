Комплекс для арктических животных появится в Новосибирском зоопарке

Новосибирский зоопарк — один из крупнейших в России, в нем содержится около 12 тысяч особей, многие из которых внесены в российскую и международную Красные книги. В начале 2025 года зоопарк объявил об увеличении стоимости входных билетов, мотивировав это ростом издержек из-за инфляции и необходимостью средств на развитие.