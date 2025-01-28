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Posted 28 января, 08:35

Published 28 января, 08:35

Modified 28 января, 08:37

Updated 28 января, 08:37

При реконструкции все провода убирают под землю

Мэр Новосибирска сообщил о расширении проекта обновления уличного освещения

28 января 2025, 08:35
Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска. При реконструкции все провода убирают под землю
Новые фонари появятся еще на трех улицах Академгородка, рассказал Максим Кудрявцев.

В Академгородке реализуют проект модернизации системы уличного освещения. В 2024 году контракт заключили с компанией из Уфы на модернизацию освещения на проспектах Строителей, Морском, Университетском, улицах Терешковой и Пирогова. В ходе конкурса была понижена стоимость работ. На эти средства проведут работы на ул. Героев Труда, Правды и Детском проезде.

«В работе будет реализован принцип „чистого неба“ — все кабели, в том числе сети операторов связи, будут проложены под землёй в специально построенной кабельной канализации», — подчеркнул мэр Максим Кудрявцев.

По первому контракту полное завершение работ намечено на 31 августа 2025 года, по второму — на июль 2025 года. На текущий момент один из объектов, проспект Строителей, уже введен в эксплуатацию. В дальнейшем модернизация линий проведут на проспекте Академика Лаврентьева.

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#Новосибирск#Улицы#Академгородок#Реконструкция#Освещение
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