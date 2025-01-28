Мэр Новосибирска сообщил о расширении проекта обновления уличного освещения

В Академгородке реализуют проект модернизации системы уличного освещения. В 2024 году контракт заключили с компанией из Уфы на модернизацию освещения на проспектах Строителей, Морском, Университетском, улицах Терешковой и Пирогова. В ходе конкурса была понижена стоимость работ. На эти средства проведут работы на ул. Героев Труда, Правды и Детском проезде.