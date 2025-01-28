Мэр Новосибирска сообщил о расширении проекта обновления уличного освещения

Posted 28 января, 08:35
Published 28 января, 08:35
Modified 28 января, 08:37
Updated 28 января, 08:37
В Академгородке реализуют проект модернизации системы уличного освещения. В 2024 году контракт заключили с компанией из Уфы на модернизацию освещения на проспектах Строителей, Морском, Университетском, улицах Терешковой и Пирогова. В ходе конкурса была понижена стоимость работ. На эти средства проведут работы на ул. Героев Труда, Правды и Детском проезде.
«В работе будет реализован принцип „чистого неба“ — все кабели, в том числе сети операторов связи, будут проложены под землёй в специально построенной кабельной канализации», — подчеркнул мэр Максим Кудрявцев.
По первому контракту полное завершение работ намечено на 31 августа 2025 года, по второму — на июль 2025 года. На текущий момент один из объектов, проспект Строителей, уже введен в эксплуатацию. В дальнейшем модернизация линий проведут на проспекте Академика Лаврентьева.