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Posted 28 января, 01:52

Published 28 января, 01:52

Modified 28 января, 01:53

Updated 28 января, 01:53

Холодно будет в феврале

Морозы снова накроют Новосибирскую область — когда ждать

28 января 2025, 01:52
Фото: atas.info. Холодно будет в феврале

Морозы снова нагрянут в Новосибирскую область

Тепло сменило морозы в Новосибирской области, но ненадолго: погодные сервисы предсказали очередное похолодание.

К концу января в регионе снова станет холодно. 28 и 29 числа сохранится -10 днем и -14 ночью. Однако 31 января похолодает до -17 днем и -24 ночью. Затем в первых числах февраля продержится аналогичная погода. После морозы вернутся лишь после 15 числа, когда днем будет -27, а ночью -30. Такой прогноз дает «Яндекс. Погода».

Gismeteo сообщает о похолодании до -20 днем и -25 ночью 1 февраля. Затем средняя температура воздуха составит -15. Возможные небольшие осадки в виде снега.

Сайт world-weather говорит о ночном похолодании до -26 только 8, 9 и 10 числа. Самым теплым днем станет 11 февраля, когда потеплеет до -5. После столбик термометра покажет -16.

Небывалое тепло придет в Новосибирск в последнюю неделю января
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Прогноз#Зима#Мороз
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