Морозы снова накроют Новосибирскую область — когда ждать

Posted 28 января, 01:52
Published 28 января, 01:52
Modified 28 января, 01:53
Updated 28 января, 01:53
К концу января в регионе снова станет холодно. 28 и 29 числа сохранится -10 днем и -14 ночью. Однако 31 января похолодает до -17 днем и -24 ночью. Затем в первых числах февраля продержится аналогичная погода. После морозы вернутся лишь после 15 числа, когда днем будет -27, а ночью -30. Такой прогноз дает «Яндекс. Погода».
Gismeteo сообщает о похолодании до -20 днем и -25 ночью 1 февраля. Затем средняя температура воздуха составит -15. Возможные небольшие осадки в виде снега.
Сайт world-weather говорит о ночном похолодании до -26 только 8, 9 и 10 числа. Самым теплым днем станет 11 февраля, когда потеплеет до -5. После столбик термометра покажет -16.