Морозы снова накроют Новосибирскую область — когда ждать

К концу января в регионе снова станет холодно. 28 и 29 числа сохранится -10 днем и -14 ночью. Однако 31 января похолодает до -17 днем и -24 ночью. Затем в первых числах февраля продержится аналогичная погода. После морозы вернутся лишь после 15 числа, когда днем будет -27, а ночью -30. Такой прогноз дает «Яндекс. Погода».