«Ноги можно переломать»: жители Новосибирска жалуются на гололед

Во время снегопадов уборка пешеходных зон должна производиться каждые 2–3 часа, в зависимости от интенсивности движения. Невыполнение этих требований нарушает Правила благоустройства Новосибирска и может повлечь административную ответственность. Если уборка во дворах не проводилась или не соответствует качеству, то жалобу можно направить в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ), которая контролирует деятельность всех управляющих компаний. В мэрии рассказали, что жалобу можно отправить по СМС по номеру 8-903-937-77-58 или позвонить по телефону 303-44-69. Также для звонков доступна единая диспетчерская служба по номерам 051 или 218-68-88.