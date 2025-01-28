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Posted 28 января, 07:35

Published 28 января, 07:35

Modified 28 января, 07:37

Updated 28 января, 07:37

Гололед на улице Курчатова

«Ноги можно переломать»: жители Новосибирска жалуются на гололед

28 января 2025, 07:35
Фото: предоставлено atas.info. Гололед на улице Курчатова

Жители Новосибирска жалуются на сильный гололед в микрорайоне Снегири

Из-за сильной гололедицы некоторые жители Новосибирска вынуждены быть осторожными, идя по улицам, рассказали atas.info.

В редакцию atas.info обратилась жительница микрорайона Снегири Елена Колесникова, возмущенная состоянием тротуаров в районе. По словам женщины, весь микрорайон покрыт толстым слоем льда, который не убирают и не посыпают песком или противогололедными материалами уже долгое время. Мучается не только она, но и другие жители. Ситуация особенно обострилась в последнее время, когда на смену потеплению пришли сильные морозы.

«Ходить по району просто невозможно! Здесь только ноги можно переломать, — негодует женщина. — Ледяная корка огромным слоем на тротуаре — ни песка, ни соли, ничего. Люди падают буквально на каждом шагу. Хуже всего, что этот лед постоянно присыпает снегом, и его не видно. Я сама недавно поскользнулась и упала, едва ногу не сломала! Пришлось идти в больницу, слава богу, обошлось ушибом, но это же не дело», — жалуется женщина.

Особенно сильный гололед наблюдается на улицах Курчатова и Рассветная. Местные жители сообщают, что управляющие компании не предпринимают видимых усилий для решения проблемы. Во время сильных снегопадов, также не убираются сугробы. За придомовые территории в микрорайоне Снегири отвечает управляющая компания «Сибирская инициатива».

Гололед на улице Курчатова
Гололед на улице Курчатова. Фото: предоставлено atas.info

Корреспондент atas.info попытался обратиться в УК «Сибирская инициатива» по номеру указанному на сайте. Однако вместо живого человека трубку «взял» автоответчик, который сообщил, что жильцы могут обратиться по номерам, указанным на двери подъезда. Редакция направила в управляющую компанию официальный запрос.

За контроль работы управляющих компаний в Новосибирске отвечает государственная жилищная инспекция (ГЖИ), а на региональном уровне — Госжилнадзор. Если в отношении УК поступает жалоба, то инспекция обязана провести проверку. При неустранении выявленных нарушений управляющей компанией может грозить штраф, лишение лицензии, а при серьезном характере нарушений — уголовная ответственность. Кроме того, если на УК в течение года после первого предписания суд назначит два и более административных наказания, то компания также лишается лицензии.

Как сообщали в мэрии Новосибирска, за надлежащее содержание общего имущества многоквартирных домов, включая уборку тротуаров, отвечают управляющие организации — ТСЖ, ЖСК или ТСН. За крупные дороги районного значения, а также остановки, лестницы, пешеходные мосты и подходы к пешеходным переходам отвечают администрации районов. Управляющая компания обязана поддерживать безопасные условия проживания и своевременно убирать придомовые территории от снега и льда.

Минимальный перечень обязательных работ включает:

  • очистку тротуаров от льда и наледи;
  • подметание придомовой территории, свободной от снежного покрова;
  • уборку снега, если его слой превышает 5 см.

Во время снегопадов уборка пешеходных зон должна производиться каждые 2–3 часа, в зависимости от интенсивности движения. Невыполнение этих требований нарушает Правила благоустройства Новосибирска и может повлечь административную ответственность. Если уборка во дворах не проводилась или не соответствует качеству, то жалобу можно направить в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ), которая контролирует деятельность всех управляющих компаний. В мэрии рассказали, что жалобу можно отправить по СМС по номеру 8-903-937-77-58 или позвонить по телефону 303-44-69. Также для звонков доступна единая диспетчерская служба по номерам 051 или 218-68-88.

А на вашей улице борются с гололедицей и сугробами?
Если вы недовольны состоянием своей придомовой территории, можете сообщить об этом в нашу редакцию: https://t.me/Atasinfo_bot
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