Новосибирск может стать особой экономической зоной с налоговыми льготами

Posted 28 января, 12:26
Published 28 января, 12:26
Modified 28 января, 12:28
Updated 28 января, 12:28
Губернатор Андрей Травников отметил, что потенциал региона колоссальный, во многом благодаря развитой логистике. Именно в Новосибирске расположен крупнейший узловой аэропорт. Помимо этого, регион имеет крупные успехи в промышленном производстве, а специалистов высокого уровня готовят в сильных научных институтах.
Сейчас в Новосибирской области работают над программой «Академгородок 2.0» по особому поручению президента. А также немалый интерес к ЦКП СКИФ проявили крупнейшие российские компании.
Губернатор также отметил преимущества особого налогового режима ОЭЗ для региона. Как отмечается, среди наиболее заинтересованных инвесторов находится Новосибирский транспортный терминал, а также другие крупные российские компании.
Напомним, ранее в Новосибирске объявили приоритетные сферы развития в науке.