Новосибирск может стать особой экономической зоной с налоговыми льготами

Губернатор Андрей Травников отметил, что потенциал региона колоссальный, во многом благодаря развитой логистике. Именно в Новосибирске расположен крупнейший узловой аэропорт. Помимо этого, регион имеет крупные успехи в промышленном производстве, а специалистов высокого уровня готовят в сильных научных институтах.