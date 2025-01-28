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Posted 28 января, 12:26

Published 28 января, 12:26

Modified 28 января, 12:28

Updated 28 января, 12:28

Завод

Новосибирск может стать особой экономической зоной с налоговыми льготами

28 января 2025, 12:26
Фото: Изображение Midjourney. Завод
Решение о присвоении Новосибирску статуса ОЭЗ рассматривают в правительстве РФ. Об этом сообщили в Минэкономразвития.

Губернатор Андрей Травников отметил, что потенциал региона колоссальный, во многом благодаря развитой логистике. Именно в Новосибирске расположен крупнейший узловой аэропорт. Помимо этого, регион имеет крупные успехи в промышленном производстве, а специалистов высокого уровня готовят в сильных научных институтах.

Сейчас в Новосибирской области работают над программой «Академгородок 2.0» по особому поручению президента. А также немалый интерес к ЦКП СКИФ проявили крупнейшие российские компании.

Губернатор также отметил преимущества особого налогового режима ОЭЗ для региона. Как отмечается, среди наиболее заинтересованных инвесторов находится Новосибирский транспортный терминал, а также другие крупные российские компании.

Напомним, ранее в Новосибирске объявили приоритетные сферы развития в науке.

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#София Самарина#Экономика#Общество#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Академгородок#Губернатор#Губернатор Травников
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