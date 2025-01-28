Новосибирская область расширяет инвестиционный потенциал

В регионе сформирован один из мощнейших в стране мультимодальных транспортных узлов. Рядом с крупнейшим региональным авиахабом России — аэропортом Толмачёво — Промышленно-логистический парк, здесь работают 35 производственных и торговых компаний-резидентов. В девяти километрах от аэропорта, рядом с ПЛП, на площадке в 752 гектара создаётся особая экономическая зона «Новосибирск».