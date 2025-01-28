Новосибирская область расширяет инвестиционный потенциал

Posted 28 января, 09:42
Published 28 января, 09:42
Modified 28 января, 09:44
Updated 28 января, 09:44
О росте инвестиционного потенциала Новосибирской области говорили во время расширенного заседания Координационного совета отделений РСПП в Сибирском федеральном округе.
В совещании, главной темой которого стала реализация национальных целей развития Российской Федерации в СФО, приняли участие полномочный представитель президента РФ в СФО Анатолий Серышев, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
«Сибирь — это важнейший научно-производственный центр России. Опережающее развитие промышленности округа — это условие для роста смежных отраслей и повышения качества жизни в сибирских регионах», — подчеркнул Анатолий Серышев.
Андрей Травников высказал уверенность, что проведение Координационного совета отделений РСПП будет способствовать, во-первых, сбору информации и предложений, которые в дальнейшем можно использовать для продвижения необходимых промышленникам и предпринимателям решений. Во-вторых, — развитию межкооперационных промышленных связей между сибирскими регионами.
Он также представил участникам совещания научно-промышленный потенциал Новосибирской области. Предприятия региона активно реализуют инвестиционные проекты по созданию новых производств, по расширению, модернизации действующих производственных линий.
В регионе сформирован один из мощнейших в стране мультимодальных транспортных узлов. Рядом с крупнейшим региональным авиахабом России — аэропортом Толмачёво — Промышленно-логистический парк, здесь работают 35 производственных и торговых компаний-резидентов. В девяти километрах от аэропорта, рядом с ПЛП, на площадке в 752 гектара создаётся особая экономическая зона «Новосибирск».
«Мы не торопились создавать особую площадку, если на неё нет запроса от конкретных инвесторов. Сегодня такой запрос есть. Якорный инвестор — Новосибирский транспортный терминал, и ряд других инвесторов, заинтересованных в особом налоговом режиме ОЭЗ. Плюс был исчерпан земельный ресурс ПЛП. Как говорится — всё сошлось, и было принято решение о создании ОЭЗ. Надеемся, что в ближайшее время выйдет соответствующее решение правительства, и со следующего месяца все инвесторы, которые начнут реализовывать свои проекты на этой территории, смогут пользоваться налоговыми льготами», — заявил губернатор.
О том, что в ближайшее время в правительстве РФ подпишут решение о создании особой экономической зоны «Новосибирск», на заседании Координационного совета заявил заместитель Министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.
Александр Шохин, в свою очередь, отметил: Новосибирская область, действительно, — лидер по многим направлениям, в том числе, по научно-технологическому: «Я уверен, что ваш регион будет оставаться лидером на протяжении многих лет в контексте реализации стратегических задач, которые мы сегодня обсуждаем».
Также до начала заседания губернатор и президент Российского союза промышленников и предпринимателей провели рабочую встречу.