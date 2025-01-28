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Posted 28 января, 03:29

Published 28 января, 03:29

Modified 28 января, 03:31

Updated 28 января, 03:31

Штраф получил новосибирец

Под Новосибирском заметили дрон: к чему стоит готовиться жителям

28 января 2025, 03:29
Фото: 1MI. Штраф получил новосибирец

Жителя Новосибирска оштрафовали за незаконный запуск дрона

Житель Новосибирска получил штраф за запуск дрона, подробности дала Западно-Сибирская прокуратура.

Все случилось в Дзержинском районе. Мужчина решил запустить дрон. Разрешительных документов на это у него не было. Жителям Новосибирска не стоит опасаться, так как дрон был «гражданским».

Беспилотник мужчина поднял вблизи трех аэродромов: Толмачево, Ельцовка, Гвардейский. Расстояние должно было быть не менее 10 километров от них, однако об этом сибиряк не знал. В итоге, он получил штраф. Теперь горожанин заплатит государству 32 тысячи рублей.

Разрешения на запуск квадрокоптера выдает департамент по чрезвычайным ситуациям. Документы туда нужно подать не позднее чем за 30 рабочих дней. Оно будет готово в течение 20 дней.

Ранее мы рассказали, как школьников начали учить управлять дронами. Для этого даже ведутся специальные занятия. Недавно Александр Бастрыкин потребовал возбудить дело после избиения подростка в Новосибирской области.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Штраф#Дрон
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