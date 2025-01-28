Под Новосибирском заметили дрон: к чему стоит готовиться жителям

Беспилотник мужчина поднял вблизи трех аэродромов: Толмачево, Ельцовка, Гвардейский. Расстояние должно было быть не менее 10 километров от них, однако об этом сибиряк не знал. В итоге, он получил штраф. Теперь горожанин заплатит государству 32 тысячи рублей.