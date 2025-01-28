Полтысячи ветеранов ушли из жизни в Новосибирске менее, чем за год

Posted 28 января, 05:22
Published 28 января, 05:22
Modified 28 января, 05:22
Updated 28 января, 05:22
На начало 2025 года в Новосибирске проживает 1752 ветерана Великой Отечественной войны, узнал atas.info. Эти данные были предоставлены atas.info департаментом по социальной политике мэрии города Новосибирска. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество ветеранов сократилось: на 3 мая 2024 года в городе насчитывалось 2182 ветерана. Таким образом, за год число ветеранов уменьшилось на 430 человек.
Из общего числа ветеранов, проживающих в Новосибирске:
На момент 2024 года самому пожилому ветерану Новосибирска исполнилось 102 года, а младшим ветеранам, бывшим несовершеннолетним узникам, — 83 года. Сегодня средний возраст ветеранов продолжает расти, что делает особенно актуальными не только финансовую помощь, но и медицинское и социальное сопровождение. В 2025 году в честь 80-летия Победы предусмотрены значительные выплаты ветеранам. На основании распоряжения мэрии Новосибирска, из городского бюджета выделяется:
«За счет средств городского бюджета реализуется ряд дополнительных мер социальной поддержки данной категории граждан. Социальная помощь ветеранам Великой Отечественной войны оказывается в соответствии с муниципальной программой на 2025–2030 годы», — рассказали изданию в горадминистрации.
Кроме того, в рамках указа Президента России Владимира Путина фронтовикам будет выплачено 80 000 рублей, а труженикам тыла и блокадникам — 55 000 рублей. Эти выплаты приурочены к юбилею Победы, а также направлены на улучшение качества жизни ветеранов.