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Posted 28 января, 05:22

Published 28 января, 05:22

Modified 28 января, 05:22

Updated 28 января, 05:22

Ветераны на параде

Полтысячи ветеранов ушли из жизни в Новосибирске менее, чем за год

28 января 2025, 05:22
Фото: 1MI. Ветераны на параде

В Новосибирске сообщили, сколько осталось ветеранов Великой Отечественной войны

В Новосибирске с каждым годом сокращается число ветеранов Великой Отечественной войны — в мэрии города atas.info раскрыли, сколько их осталось на самом деле.

На начало 2025 года в Новосибирске проживает 1752 ветерана Великой Отечественной войны, узнал atas.info. Эти данные были предоставлены atas.info департаментом по социальной политике мэрии города Новосибирска. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество ветеранов сократилось: на 3 мая 2024 года в городе насчитывалось 2182 ветерана. Таким образом, за год число ветеранов уменьшилось на 430 человек.

Из общего числа ветеранов, проживающих в Новосибирске:

  • Труженики тыла — 1450 человек (в 2024 году — 1824 человека).
  • Узники концлагерей — 117 человек (в 2024 году — 127 человек).
  • Жители блокадного Ленинграда — 118 человек (в 2024 году — 132 человека).
  • Участники Великой Отечественной войны — 78 человек (в 2024 году — 99 человек).

На момент 2024 года самому пожилому ветерану Новосибирска исполнилось 102 года, а младшим ветеранам, бывшим несовершеннолетним узникам, — 83 года. Сегодня средний возраст ветеранов продолжает расти, что делает особенно актуальными не только финансовую помощь, но и медицинское и социальное сопровождение. В 2025 году в честь 80-летия Победы предусмотрены значительные выплаты ветеранам. На основании распоряжения мэрии Новосибирска, из городского бюджета выделяется:

  • 20 000 рублей — участникам войны, инвалидам, вдовам погибших фронтовиков, малолетним узникам и другим категориям.
  • 5 000 рублей — труженикам тыла и гражданам, награждённым за трудовые заслуги в период войны.
«За счет средств городского бюджета реализуется ряд дополнительных мер социальной поддержки данной категории граждан. Социальная помощь ветеранам Великой Отечественной войны оказывается в соответствии с муниципальной программой на 2025–2030 годы», — рассказали изданию в горадминистрации.

Кроме того, в рамках указа Президента России Владимира Путина фронтовикам будет выплачено 80 000 рублей, а труженикам тыла и блокадникам — 55 000 рублей. Эти выплаты приурочены к юбилею Победы, а также направлены на улучшение качества жизни ветеранов.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Выплаты#Мэрия#Ветераны#Владимир Путин#Великая Отечественная война#Блокадники
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