Полтысячи ветеранов ушли из жизни в Новосибирске менее, чем за год

На момент 2024 года самому пожилому ветерану Новосибирска исполнилось 102 года, а младшим ветеранам, бывшим несовершеннолетним узникам, — 83 года. Сегодня средний возраст ветеранов продолжает расти, что делает особенно актуальными не только финансовую помощь, но и медицинское и социальное сопровождение. В 2025 году в честь 80-летия Победы предусмотрены значительные выплаты ветеранам. На основании распоряжения мэрии Новосибирска, из городского бюджета выделяется: