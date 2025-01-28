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Posted 28 января, 15:57

Published 28 января, 15:57

Modified 28 января, 16:01

Updated 28 января, 16:01

Школьница

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры» вернется в школьную программу

28 января 2025, 15:57
Фото: Изображение Midjourney. Школьница

Школьники в Новосибирске продолжат изучать Основы духовно-нравственной культуры

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» вернут в школьную программу в новом учебном году, о чем сообщает глава Минпросвещения.

На пленарном заседании глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил о том, что ОДНКНР снова вернут в учебную программу. Министр отметил, что данная дисциплина крайне важна в воспитательном процессе.

В свою очередь Патриарх Кирилл прокомментировал, что предмет рассчитан на учащихся 5-7-х классов.

Ранее предлагалось исключить ОДНКНР как отдельный предмет и интегрировать дисциплину в программу курса «История нашего края», однако Патриарх раскритиковал такое решение.

Ранее стало известно, к какому сроку закончат строительство скандальной школы в Искитиме.

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