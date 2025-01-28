Предмет «Основы духовно-нравственной культуры» вернется в школьную программу

Posted 28 января, 15:57
Published 28 января, 15:57
Modified 28 января, 16:01
Updated 28 января, 16:01
На пленарном заседании глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил о том, что ОДНКНР снова вернут в учебную программу. Министр отметил, что данная дисциплина крайне важна в воспитательном процессе.
В свою очередь Патриарх Кирилл прокомментировал, что предмет рассчитан на учащихся 5-7-х классов.
Ранее предлагалось исключить ОДНКНР как отдельный предмет и интегрировать дисциплину в программу курса «История нашего края», однако Патриарх раскритиковал такое решение.
Ранее стало известно, к какому сроку закончат строительство скандальной школы в Искитиме.