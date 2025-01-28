Самолет до Новосибирска вернулся в аэропорт — в чем причина

Posted 28 января, 04:03
Published 28 января, 04:03
Modified 28 января, 04:05
Updated 28 января, 04:05
Борт следовал из Благовещенска. Он должен был приземлиться в Новосибирске. Рейс начался в 8:20. Спустя час пилоты получили разрешение на обратный курс. Самолет снова оказался в Благовещенске.
Как оказалось, причиной стало самочувствие одного из пассажиров. Человеку стало плохо, поэтому экипаж принял решение вернуться. Пассажира передали медикам. После инцидента борт снова направился в Новосибирск. Перевозку осуществляла авиакомпании S7.
Житель Новосибирска запустил дрон вблизи аэродромов. Документов с разрешением у него не было. Запуск посчитали незаконным. Его оштрафовали.