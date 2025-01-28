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Posted 28 января, 04:03

Published 28 января, 04:03

Modified 28 января, 04:05

Updated 28 января, 04:05

Самолет улетел обратно

Самолет до Новосибирска вернулся в аэропорт — в чем причина

28 января 2025, 04:03
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Самолет улетел обратно

Самолет до Новосибирска вернулся в аэропорт из-за плохого самочувствия пассажира

Самолет до Новосибирска вернулся из пункта отправления, о чем сообщили в аэропорту.

Борт следовал из Благовещенска. Он должен был приземлиться в Новосибирске. Рейс начался в 8:20. Спустя час пилоты получили разрешение на обратный курс. Самолет снова оказался в Благовещенске.

Как оказалось, причиной стало самочувствие одного из пассажиров. Человеку стало плохо, поэтому экипаж принял решение вернуться. Пассажира передали медикам. После инцидента борт снова направился в Новосибирск. Перевозку осуществляла авиакомпании S7.

Житель Новосибирска запустил дрон вблизи аэродромов. Документов с разрешением у него не было. Запуск посчитали незаконным. Его оштрафовали.

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