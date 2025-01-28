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Posted 28 января, 09:22

Published 28 января, 09:22

Modified 28 января, 09:24

Updated 28 января, 09:24

Мальчика побили

Стали известны подробности избиения подростка в Новосибирской области

28 января 2025, 09:22
Фото: 1MI. Мальчика побили
В Новосибирске проверяют инцидент с избиением подростка, о чем сообщили в ГУ МВД.

Инцидент случился в Искитиме. Как рассказали очевидцы, подросток спрятал перчатки сверстника в снегу. В этот момент из дома вышли женщина и мужчина. Первая отругала школьника, а второй набросился на ребенка из-за детской шалости.

Мальчика несколько раз избили. Видео разлетелось по соцсетям. О скандале услышал и глава СКР Александр Бастрыкин. Он поручил возбудить дело.

Как уточнили в полиции, местожительства участников потасовки установлено. На место прибыли правоохранители. Ранее семьи двух подростков не нарушали закон.

Видео: Инцидент Новосибирск.

Недавно мигранты устроили драку в пивнушке. Перепалка была массовой. В скандале поручил разобраться Бастрыкин.

Бастрыкин потребовал разобраться в гибели шестимесячной девочки в Новосибирске
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