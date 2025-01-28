Стали известны подробности избиения подростка в Новосибирской области

Posted 28 января, 09:22
Published 28 января, 09:22
Modified 28 января, 09:24
Updated 28 января, 09:24
Инцидент случился в Искитиме. Как рассказали очевидцы, подросток спрятал перчатки сверстника в снегу. В этот момент из дома вышли женщина и мужчина. Первая отругала школьника, а второй набросился на ребенка из-за детской шалости.
Мальчика несколько раз избили. Видео разлетелось по соцсетям. О скандале услышал и глава СКР Александр Бастрыкин. Он поручил возбудить дело.
Как уточнили в полиции, местожительства участников потасовки установлено. На место прибыли правоохранители. Ранее семьи двух подростков не нарушали закон.
Недавно мигранты устроили драку в пивнушке. Перепалка была массовой. В скандале поручил разобраться Бастрыкин.