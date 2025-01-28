Цыганка из Новосибирска пойдет под суд за квартирные кражи

Жительница Новосибирска втиралась в доверие к детям. По версии полиции, она могла обворовать несколько квартир. Предполагается, что незнакомка подходила к несовершеннолетним на улице, представлялась подругой их родителей, а после просила дождаться взрослых в их квартире. Дети слушались женщину и пускали ее в жилище.