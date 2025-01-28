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Posted 28 января, 07:43

Published 28 января, 07:43

Modified 28 января, 07:45

Updated 28 января, 07:45

В квартирах воровали

Цыганка из Новосибирска пойдет под суд за квартирные кражи

28 января 2025, 07:43
Фото: 1MI. В квартирах воровали
Новосибирскую цыганку будут судить за квартирные кражи, о чем проинформировали в кемеровском в ГУ МВД.

Жительница Новосибирска втиралась в доверие к детям. По версии полиции, она могла обворовать несколько квартир. Предполагается, что незнакомка подходила к несовершеннолетним на улице, представлялась подругой их родителей, а после просила дождаться взрослых в их квартире. Дети слушались женщину и пускали ее в жилище.

После инцидентов в полицию обратились три хозяйки, чью квартиру могли обворовать. Действия происходили на территории Кузбасса. Под подозрения пала 25-летняя цыганка. Ее обвинили в кражах. Сумму ущерба оценили в 100 тыс. рублей.

Ранее ее уже судили за подобные преступления. Сейчас она арестована. Ее дело направили в суд для рассмотрения. По данной статье ей грозит до шести лет колонии. Другая жительница Новосибирска повелась на мошенничество цыганки, чтобы исцелиться от депрессии.

Видео: ГУ МВД по Кемеровской области.
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