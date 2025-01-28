Цыганка из Новосибирска пойдет под суд за квартирные кражи

Posted 28 января, 07:43
Published 28 января, 07:43
Modified 28 января, 07:45
Updated 28 января, 07:45
Жительница Новосибирска втиралась в доверие к детям. По версии полиции, она могла обворовать несколько квартир. Предполагается, что незнакомка подходила к несовершеннолетним на улице, представлялась подругой их родителей, а после просила дождаться взрослых в их квартире. Дети слушались женщину и пускали ее в жилище.
После инцидентов в полицию обратились три хозяйки, чью квартиру могли обворовать. Действия происходили на территории Кузбасса. Под подозрения пала 25-летняя цыганка. Ее обвинили в кражах. Сумму ущерба оценили в 100 тыс. рублей.
Ранее ее уже судили за подобные преступления. Сейчас она арестована. Ее дело направили в суд для рассмотрения. По данной статье ей грозит до шести лет колонии. Другая жительница Новосибирска повелась на мошенничество цыганки, чтобы исцелиться от депрессии.