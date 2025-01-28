В Новосибирске 50 многоквартирных домов остались без отопления

Недавно целый район в Новосибирске остался без электричества. Его не было в 1000 домах. Связано это с аварией. После ее устранения жителям Первомайского района вернули тепло. Тем временем жители трех районов также сидели без отопления. Там нашли дефекты на теплосетях. Тепло вернули лишь к вечеру.