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Posted 28 января, 03:41

Published 28 января, 03:41

Modified 28 января, 03:43

Updated 28 января, 03:43

Тепла нет

В Новосибирске 50 многоквартирных домов остались без отопления

28 января 2025, 03:41
Фото: 1MI. Тепла нет
В Новосибирске десятки домов отключили от отопления, о чем сообщили в СГК.

Отключения произошло утром 28 января в Кировском районе. С 9 часов отсутствует отопление в 50 многоквартирных домах. Также тепла нет и в 17 различных объектах.

Как уточнили в генерирующей компании, они проводят работы на трубопроводе, который находится на улице Комсомольская. Отключения не аварийные, а плановые. Отопление вернут в конце суток. По данным «Яндекс. Погоды», днем 28 января похолодает до -10, а ночью до -14. При этом возможен снег.

Недавно целый район в Новосибирске остался без электричества. Его не было в 1000 домах. Связано это с аварией. После ее устранения жителям Первомайского района вернули тепло. Тем временем жители трех районов также сидели без отопления. Там нашли дефекты на теплосетях. Тепло вернули лишь к вечеру.

Плачу и плачу: в Новосибирской области новые правила оплаты за отопление
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Тепло#Отопление#Отключение#Зима
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