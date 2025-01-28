В Новосибирске 50 многоквартирных домов остались без отопления

Posted 28 января, 03:41
Published 28 января, 03:41
Modified 28 января, 03:43
Updated 28 января, 03:43
Отключения произошло утром 28 января в Кировском районе. С 9 часов отсутствует отопление в 50 многоквартирных домах. Также тепла нет и в 17 различных объектах.
Как уточнили в генерирующей компании, они проводят работы на трубопроводе, который находится на улице Комсомольская. Отключения не аварийные, а плановые. Отопление вернут в конце суток. По данным «Яндекс. Погоды», днем 28 января похолодает до -10, а ночью до -14. При этом возможен снег.
Недавно целый район в Новосибирске остался без электричества. Его не было в 1000 домах. Связано это с аварией. После ее устранения жителям Первомайского района вернули тепло. Тем временем жители трех районов также сидели без отопления. Там нашли дефекты на теплосетях. Тепло вернули лишь к вечеру.