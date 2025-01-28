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Posted 28 января, 05:38

Published 28 января, 05:38

Modified 28 января, 05:40

Updated 28 января, 05:40

У супругов была годовщина свадьбы

В Новосибирске дедушка музыканта Славы Марлоу остался без подарка на свадьбу

28 января 2025, 05:38
Фото: Изображение Midjourney. У супругов была годовщина свадьбы
Дедушка музыканта из Новосибирска остался без подарка на свадьбу, о чем он сам рассказал.

Марк Готлиб и его супруга Татьяна прожили вместе 50 лет. 2024 год был Годом семьи. В городе действовала программа выплате 50 тысяч рублей тем, кто проживет в браке 50 лет. Годовщина золотой свадьбы у пары Готлиб выпадала на 27 декабря. Последним рабочим днем стало 28 число. Для подачи документов был ровно день. Однако Марку Готлибу в выплате отказали. По словам мужчины, в мэрии объяснили, что Год семьи уже закончился.

Новосибирец, который в прошлом работал журналистом, возмутился, что данная ситуация ему кажется очень странной,. Некоторые пары женились и 30 и 31 числа. В итоге заветные 50 тысяч рублей, которые муж и жена планировали потратить на отдых, они не получили, пишет «Прецедент».

Также муниципалитет уточнил, что такую сумму успели получить лишь 2310 супружеских пар. Размер общей выплаты составил 115 млн рублей. В 2025 году юбилярам платить такой подарок уже не будут. Отметим, что Марк Готлиб и Татьяна приходятся музыканту Славе Марлоу дедушкой и бабушкой. Их внук является настоящей знаменитостью среди молодежи. Atas.info направил запрос в мэрию, чтобы понять, почему такая ситуация случилась с семьей Готлиб.

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