В Новосибирске дедушка музыканта Славы Марлоу остался без подарка на свадьбу

Марк Готлиб и его супруга Татьяна прожили вместе 50 лет. 2024 год был Годом семьи. В городе действовала программа выплате 50 тысяч рублей тем, кто проживет в браке 50 лет. Годовщина золотой свадьбы у пары Готлиб выпадала на 27 декабря. Последним рабочим днем стало 28 число. Для подачи документов был ровно день. Однако Марку Готлибу в выплате отказали. По словам мужчины, в мэрии объяснили, что Год семьи уже закончился.