В Новосибирске дедушка музыканта Славы Марлоу остался без подарка на свадьбу

Posted 28 января, 05:38
Published 28 января, 05:38
Modified 28 января, 05:40
Updated 28 января, 05:40
Марк Готлиб и его супруга Татьяна прожили вместе 50 лет. 2024 год был Годом семьи. В городе действовала программа выплате 50 тысяч рублей тем, кто проживет в браке 50 лет. Годовщина золотой свадьбы у пары Готлиб выпадала на 27 декабря. Последним рабочим днем стало 28 число. Для подачи документов был ровно день. Однако Марку Готлибу в выплате отказали. По словам мужчины, в мэрии объяснили, что Год семьи уже закончился.
Новосибирец, который в прошлом работал журналистом, возмутился, что данная ситуация ему кажется очень странной,. Некоторые пары женились и 30 и 31 числа. В итоге заветные 50 тысяч рублей, которые муж и жена планировали потратить на отдых, они не получили, пишет «Прецедент».
Также муниципалитет уточнил, что такую сумму успели получить лишь 2310 супружеских пар. Размер общей выплаты составил 115 млн рублей. В 2025 году юбилярам платить такой подарок уже не будут. Отметим, что Марк Готлиб и Татьяна приходятся музыканту Славе Марлоу дедушкой и бабушкой. Их внук является настоящей знаменитостью среди молодежи. Atas.info направил запрос в мэрию, чтобы понять, почему такая ситуация случилась с семьей Готлиб.