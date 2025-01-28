В Новосибирске начнут предлагать государственное лечение от бесплодия

Posted 28 января, 13:17
Published 28 января, 13:17
Modified 28 января, 13:19
Updated 28 января, 13:19
Первый государственный центр вспомогательных репродуктивных технологий в Новосибирске откроется на базе центра охраны здоровья семьи и репродукции. В центре пациенткам помогут решить проблему бесплодия с помощью метода ЭКО, который ранее был доступен только в частных клиниках.
Центр оснащен всем необходимым оборудованием по международным стандартам проведения процедуры ЭКО. Пациенткам обещают комфорт от пребывания и эффективность в зачатии здорового плода. Сообщается, что технический потенциал клиники позволяет проводить сотни процедур экстракорпорального оплодотворения в год.
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