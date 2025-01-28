В Новосибирске начнут предлагать государственное лечение от бесплодия

Первый государственный центр вспомогательных репродуктивных технологий в Новосибирске откроется на базе центра охраны здоровья семьи и репродукции. В центре пациенткам помогут решить проблему бесплодия с помощью метода ЭКО, который ранее был доступен только в частных клиниках.