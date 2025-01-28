atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 28 января, 13:17

Published 28 января, 13:17

Modified 28 января, 13:19

Updated 28 января, 13:19

Молодая мама

В Новосибирске начнут предлагать государственное лечение от бесплодия

28 января 2025, 13:17
Фото: 1MI. Молодая мама
Впервые пары из Новосибирска, столкнувшиеся с проблемой бесплодия, смогут прибегнуть к методу ЭКО в государственном центре. О целях и работе центра рассказали в пресс-службе правительства НСО.

Первый государственный центр вспомогательных репродуктивных технологий в Новосибирске откроется на базе центра охраны здоровья семьи и репродукции. В центре пациенткам помогут решить проблему бесплодия с помощью метода ЭКО, который ранее был доступен только в частных клиниках.

Центр оснащен всем необходимым оборудованием по международным стандартам проведения процедуры ЭКО. Пациенткам обещают комфорт от пребывания и эффективность в зачатии здорового плода. Сообщается, что технический потенциал клиники позволяет проводить сотни процедур экстракорпорального оплодотворения в год.

Ранее специалисты рассказали о преимуществах и рисках беременности после 50 лет.

Бэби-боксы для оставленных матерями детей хотят установить в Новосибирской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Внутри жителя Новосибирска нашли огромный тромб — что сделали врачиВ Новосибирске оказалось ВИЧ-инфицированных больше, чем в среднем по РоссииНовый метод диагностики рака груди открывает новые возможности лечения
#София Самарина#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Россия#Здоровье#Больница#Лечение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика