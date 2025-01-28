В Новосибирске под стражу заключили мигранта, обокравшего женщину из ночного клуба

Инцидент произошел в декабре 2024 года. Бегов Махмадшариф познакомился с девушкой в ночном клубе, после чего молодые люди начали общаться. В январе обвиняемый пришел домой к новой знакомой, и, когда женщина отвлеклась, из ее кошелка пропало около 27 000 рублей.