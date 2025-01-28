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Posted 28 января, 12:41

Published 28 января, 12:41

Modified 28 января, 12:43

Updated 28 января, 12:43

наручники

В Новосибирске под стражу заключили мигранта, обокравшего женщину из ночного клуба

28 января 2025, 12:41
Фото: 1MI. наручники
Суд избрал меру пресечения гражданину Таджикистана, обвиняемого в краже денег у женщины. По сообщению пресс-службы судов Новосибирской области.

Инцидент произошел в декабре 2024 года. Бегов Махмадшариф познакомился с девушкой в ночном клубе, после чего молодые люди начали общаться. В январе обвиняемый пришел домой к новой знакомой, и, когда женщина отвлеклась, из ее кошелка пропало около 27 000 рублей.

Суд постановил заключить обвиняемого в преступлении средней тяжести по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража) под стражу до 8 марта 2025 года. Поскольку Бегов М. не трудоустроен, не зарегистрирован на территории России, это, по мнению следователя, создает для него возможность скрыться от органов предварительного следствия.

Ранее в Новосибирской области осудили хакера из Бердска, которому не удалось взломать сайт госорганов по воле случая.

Задержанный в зале суда
Задержанный в зале суда. Фото: Ю. Миронов. Управление Судебного департамента в Новосибирской области
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