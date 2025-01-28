В Новосибирске прокуратура обстоятельства травмирования крановщика на стройке

Posted 28 января, 07:45
Published 28 января, 07:45
Modified 28 января, 08:10
Updated 28 января, 08:10
Инцидент на стройплощадке жилого комплекса в Заельцовском районе привлек внимание надзорного ведомства.
«Прокуратура проведет проверку соблюдения законодательства в сфере охраны труда, в ходе которой будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, в том числе действиям работодателя», — говорится в сообщении прокуратуры Заельцовского района.
Редакция Atas.Info направила запрос в ГК «Расцветай», структуры которой ведут строительство ЖК «Тайм Парк», с просьбой прокомментировать возможные причины инцидента, будет ли оказана помощь травмированному рабочему и сколько происшествий было зафиксировано на этой стройплощадке ранее.
Несчастный случай произошёл вечером в понедельник, 27 января, на стройплощадке жилого комплекса «Тайм Парк» на Красном проспекте, 180. 53-летний крановщик после работы спускался вниз, но оступился, сорвался с высоты 7 этажа и упал на промежуточную площадку. Пострадавшего эвакуировали спасатели и передали медикам скорой помощи. Он выжил, но получил тяжёлые травмы.