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Posted 28 января, 07:45

Published 28 января, 07:45

Modified 28 января, 08:10

Updated 28 января, 08:10

Прокуратура начала проверку ЧП

В Новосибирске прокуратура обстоятельства травмирования крановщика на стройке

28 января 2025, 07:45
Фото: 1MI. Прокуратура начала проверку ЧП
Рабочий упал с высоты 7 этажа после окончания рабочего дня, сообщили очевидцы.

Инцидент на стройплощадке жилого комплекса в Заельцовском районе привлек внимание надзорного ведомства.

«Прокуратура проведет проверку соблюдения законодательства в сфере охраны труда, в ходе которой будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, в том числе действиям работодателя», — говорится в сообщении прокуратуры Заельцовского района.

Редакция Atas.Info направила запрос в ГК «Расцветай», структуры которой ведут строительство ЖК «Тайм Парк», с просьбой прокомментировать возможные причины инцидента, будет ли оказана помощь травмированному рабочему и сколько происшествий было зафиксировано на этой стройплощадке ранее.

Несчастный случай произошёл вечером в понедельник, 27 января, на стройплощадке жилого комплекса «Тайм Парк» на Красном проспекте, 180. 53-летний крановщик после работы спускался вниз, но оступился, сорвался с высоты 7 этажа и упал на промежуточную площадку. Пострадавшего эвакуировали спасатели и передали медикам скорой помощи. Он выжил, но получил тяжёлые травмы.

Люлька с двумя рабочими сорвалась и упала с высоты в Новосибирске
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