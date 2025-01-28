В Новосибирске прокуратура обстоятельства травмирования крановщика на стройке

Несчастный случай произошёл вечером в понедельник, 27 января, на стройплощадке жилого комплекса «Тайм Парк» на Красном проспекте, 180. 53-летний крановщик после работы спускался вниз, но оступился, сорвался с высоты 7 этажа и упал на промежуточную площадку. Пострадавшего эвакуировали спасатели и передали медикам скорой помощи. Он выжил, но получил тяжёлые травмы.