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Posted 28 января, 03:52

Published 28 января, 03:52

Modified 28 января, 03:54

Updated 28 января, 03:54

Мужчина пострадал

В Новосибирске рабочий сорвался с 7-го этажа на стройке дома

28 января 2025, 03:52
Фото: Эмилия Губарева. atas.info. Мужчина пострадал
В Новосибирске произошел несчастный случай с рабочим на стройке, подробности дали сотрудники МАСС.

Все случилось 27 января. На одной из строительных площадок работал 53-летний мужчина. Он спускался с башенного крана и в один момент сорвался. Уровень падения был с 7-го этажа.

Рабочий упал на промежуточную площадку, где застрял. На место вызвали спасателей. Они провели медицинскую эвакуацию человек с помощью альпснаряжения. Пострадавшего передали врачам.

Тем временем жители улицы Вилюйской борются со строительством высокой. Новосибирцы дошли даже до Генпрокуратуры. Горожане не желают соседствовать с 27-этажным домом, который собираются возвести в Октябрьском районе.

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#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск#Строительство#Стройка#Спасатели МАСС
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