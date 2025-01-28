В Новосибирске рабочий сорвался с 7-го этажа на стройке дома

Posted 28 января, 03:52
Published 28 января, 03:52
Modified 28 января, 03:54
Updated 28 января, 03:54
Все случилось 27 января. На одной из строительных площадок работал 53-летний мужчина. Он спускался с башенного крана и в один момент сорвался. Уровень падения был с 7-го этажа.
Рабочий упал на промежуточную площадку, где застрял. На место вызвали спасателей. Они провели медицинскую эвакуацию человек с помощью альпснаряжения. Пострадавшего передали врачам.
Тем временем жители улицы Вилюйской борются со строительством высокой. Новосибирцы дошли даже до Генпрокуратуры. Горожане не желают соседствовать с 27-этажным домом, который собираются возвести в Октябрьском районе.