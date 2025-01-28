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Posted 28 января, 06:07

Published 28 января, 06:07

Modified 28 января, 06:09

Updated 28 января, 06:09

Дом аварийный

В Новосибирске ввели режим повышенной готовности

28 января 2025, 06:07
Фото: 1MI. Дом аварийный

В Новосибирске ввели режим повышенной готовности из-за разрушения дома

Режим повышенной готовности ввели в Новосибирске, решение о котором принял мэр Максим Кудрявцев, что следует из проекта постановления.

В рабочем поселке Пашино был введен режим повышенной готовности. Это связано с тем, что многоквартирный дом разрушается и жить там уже нельзя. Он находится на улице Солидарности, 2.

Сам по себе жилой объект признан аварийным. Его построили в 1957 году. После введения режима департамент ЖКХ и управляющая компания будет мониторить состояние и заносить результаты с наблюдениями. Вскоре жильцов переселят в маневренный фонд.

Отметим, что территория, где стоит барак, является частью зон, которые будут комплексно развивать. В планах у муниципалитета выставить участок на торги, чтобы привлечь застройщиков. Недавно в Новосибирске горел барак.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дом#Аварийный дом#Пашино
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