В Новосибирске ввели режим повышенной готовности

Posted 28 января, 06:07
Published 28 января, 06:07
Modified 28 января, 06:09
Updated 28 января, 06:09
В рабочем поселке Пашино был введен режим повышенной готовности. Это связано с тем, что многоквартирный дом разрушается и жить там уже нельзя. Он находится на улице Солидарности, 2.
Сам по себе жилой объект признан аварийным. Его построили в 1957 году. После введения режима департамент ЖКХ и управляющая компания будет мониторить состояние и заносить результаты с наблюдениями. Вскоре жильцов переселят в маневренный фонд.
Отметим, что территория, где стоит барак, является частью зон, которые будут комплексно развивать. В планах у муниципалитета выставить участок на торги, чтобы привлечь застройщиков. Недавно в Новосибирске горел барак.