В Новосибирске женщину сбил грузовой поезд

Posted 28 января, 02:23
Published 28 января, 02:23
Modified 28 января, 02:25
Updated 28 января, 02:25
Все произошло вечером 27 января. Женщина переходила пути на станции Обь. Она не заметила приближающийся грузовой поезд. Столкновение оказалось неизбежным.
Машинист обратил внимание на пешехода и начал экстренно тормозить длинный состав. Однако для торможения нужно время и большое расстояние. Сибирячка была сбита поездом.
Она получила травмы, несовместимые с жизнью. На место приехали следователи. В деталях происшествия сейчас разбираются.
Ранее мы рассказывали, как семь человек разбились в массовом ДТП на новосибирской трассе. Случилось это в плохую погоду.