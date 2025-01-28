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Posted 28 января, 02:23

Published 28 января, 02:23

Modified 28 января, 02:25

Updated 28 января, 02:25

Женщина погибла

В Новосибирске женщину сбил грузовой поезд

28 января 2025, 02:23
Фото: 1MI. Женщина погибла
В Новосибирске произошла трагедия с женщиной, которую сбил грузовой поезд, о чем сообщила транспортная полиция.

Все произошло вечером 27 января. Женщина переходила пути на станции Обь. Она не заметила приближающийся грузовой поезд. Столкновение оказалось неизбежным.

Машинист обратил внимание на пешехода и начал экстренно тормозить длинный состав. Однако для торможения нужно время и большое расстояние. Сибирячка была сбита поездом.

Она получила травмы, несовместимые с жизнью. На место приехали следователи. В деталях происшествия сейчас разбираются.

Ранее мы рассказывали, как семь человек разбились в массовом ДТП на новосибирской трассе. Случилось это в плохую погоду.

В Новосибирской области произошло смертельное ДТП под Тогучином
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Поезд#18+
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