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Posted 28 января, 10:18

Published 28 января, 10:18

Modified 28 января, 10:20

Updated 28 января, 10:20

Море разрушает берег

В Новосибирском районе дачи могут уйти под воду из-за обрушения берега

28 января 2025, 10:18
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Море разрушает берег
В Новосибирском районе разрушается берег: дачники рискуют остаться без участков, о чем сообщили в прокуратуре.

Житель СНТ «Шуманка», что в селе Ленинское, обратился в прокуратуру с заявлением, что имуществу членов товарищества угрожает опасность: дачи просто могут уйти под воду. Связано это с продолжительным обрушением берега Новосибирского водохранилища. Тогда ведомство организовало проверку.

Как оказалось, чиновники не принимали никаких мер по устранению проблемы несколько лет. В результате обрушения почти добрались до забора собственника участка.

На эти нужды не выделялись средства. После обращения в суд, ответственным управлениям поручили профинансировать предотвращение обрушения. Тем временем в Новосибирске ввели режим повышенной готовности из-за обрушения дома.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирское водохранилище#Проверка#Обрушение#Водохранилище#Берег
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