В Новосибирском районе дачи могут уйти под воду из-за обрушения берега

Posted 28 января, 10:18
Published 28 января, 10:18
Modified 28 января, 10:20
Updated 28 января, 10:20
Житель СНТ «Шуманка», что в селе Ленинское, обратился в прокуратуру с заявлением, что имуществу членов товарищества угрожает опасность: дачи просто могут уйти под воду. Связано это с продолжительным обрушением берега Новосибирского водохранилища. Тогда ведомство организовало проверку.
Как оказалось, чиновники не принимали никаких мер по устранению проблемы несколько лет. В результате обрушения почти добрались до забора собственника участка.
На эти нужды не выделялись средства. После обращения в суд, ответственным управлениям поручили профинансировать предотвращение обрушения. Тем временем в Новосибирске ввели режим повышенной готовности из-за обрушения дома.