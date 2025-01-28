В Новосибирском районе дачи могут уйти под воду из-за обрушения берега

Житель СНТ «Шуманка», что в селе Ленинское, обратился в прокуратуру с заявлением, что имуществу членов товарищества угрожает опасность: дачи просто могут уйти под воду. Связано это с продолжительным обрушением берега Новосибирского водохранилища. Тогда ведомство организовало проверку.