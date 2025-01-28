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Posted 28 января, 04:13

Published 28 января, 04:13

Modified 28 января, 04:17

Updated 28 января, 04:17

Случился пожар

В Новосибирской области пожилая пара погибла при пожаре

28 января 2025, 04:13
Фото: 1MI. Случился пожар
В Новосибирской области пенсионеры погибли во время пожара в доме, о чем сообщили в МЧС.

Трагедия произошла в Венгеровском районе. Рано утром 28 января в селе Заречье загорелся двухквартирный дом. На вызов прибыли пожарные. Они час боролись с открытым горением и локализацией.

Общая площадь возгорания составила 104 квадратных метра. Когда огонь потушили, то сотрудники МЧС приступили к разбору конструкций. В доме нашли погибшими пожилую пару.

Фото: МЧС по НСО

Сейчас следователи работают над установлением причин случившегося. На ЧП реагировали 15 огнеборцев и пять единиц спецтехники. Недавно в Новосибирске спасли десятки людей при пожаре в общежитии. Случился он на улице Сибиряков-Гвардейцев.

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#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск#Пожар#МЧС#Огонь#18+
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