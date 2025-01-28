В Новосибирской области пожилая пара погибла при пожаре

Posted 28 января, 04:13
Published 28 января, 04:13
Modified 28 января, 04:17
Updated 28 января, 04:17
Трагедия произошла в Венгеровском районе. Рано утром 28 января в селе Заречье загорелся двухквартирный дом. На вызов прибыли пожарные. Они час боролись с открытым горением и локализацией.
Общая площадь возгорания составила 104 квадратных метра. Когда огонь потушили, то сотрудники МЧС приступили к разбору конструкций. В доме нашли погибшими пожилую пару.
Сейчас следователи работают над установлением причин случившегося. На ЧП реагировали 15 огнеборцев и пять единиц спецтехники. Недавно в Новосибирске спасли десятки людей при пожаре в общежитии. Случился он на улице Сибиряков-Гвардейцев.