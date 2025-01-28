В Новосибирской области пожилая пара погибла при пожаре

Сейчас следователи работают над установлением причин случившегося. На ЧП реагировали 15 огнеборцев и пять единиц спецтехники. Недавно в Новосибирске спасли десятки людей при пожаре в общежитии. Случился он на улице Сибиряков-Гвардейцев.