В Новосибирской области проверят обстоятельства гибели пожилой пары при пожаре

Posted 28 января, 07:44
Published 28 января, 07:44
Modified 28 января, 07:46
Updated 28 января, 07:46
Трагедия случилась утром 28 января в Венгеровском районе. В селе Заречье вспыхнул частный дом на два хозяина. Когда огонь потушили, сотрудники МЧС нашли погибшими пожилую пару.
Следователи начали проверку. Все причины и обстоятельства уточняются. Назначены экспертизы, чтобы установить точную версию гибели пенсионеров, а также из-за чего случилось возгорание. После проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее пожарные спасли десятки людей из горящего общежития. Там загорелась одна из комнат. Подъезд окутал едкий дым. Людей эвакуировали на улицу. Пожар тушили более 40 огнеборцев и 14 единиц спецтехники.