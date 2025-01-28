atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 28 января, 07:44

Published 28 января, 07:44

Modified 28 января, 07:46

Updated 28 января, 07:46

Люди погибли

В Новосибирской области проверят обстоятельства гибели пожилой пары при пожаре

28 января 2025, 07:44
Фото: СУ СКР по НСО. Люди погибли
В Новосибирской области пенсионеры погибли при пожаре: СКР сообщил о проверке по факту трагедии.

Трагедия случилась утром 28 января в Венгеровском районе. В селе Заречье вспыхнул частный дом на два хозяина. Когда огонь потушили, сотрудники МЧС нашли погибшими пожилую пару.

Следователи начали проверку. Все причины и обстоятельства уточняются. Назначены экспертизы, чтобы установить точную версию гибели пенсионеров, а также из-за чего случилось возгорание. После проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: СУ СКР по НСО

Ранее пожарные спасли десятки людей из горящего общежития. Там загорелась одна из комнат. Подъезд окутал едкий дым. Людей эвакуировали на улицу. Пожар тушили более 40 огнеборцев и 14 единиц спецтехники.

Самолет до Новосибирска вернулся в аэропорт — в чем причина
Узнать подробнее
Читайте также:
Под Новосибирском заметили дрон: к чему стоит готовиться жителямБастрыкин контролирует дело школьника, на которого рухнуло дерево в НовосибирскеБастрыкин проверит жалобы жильцов многоквартирного дома в Новосибирске
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Пожар#Проверка#Дом#СК#Погибшие#18+
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика