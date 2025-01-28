atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 28 января, 11:34

Published 28 января, 11:34

Modified 28 января, 11:36

Updated 28 января, 11:36

Вейпы и мороженое в лидерах

В Новосибирской области за год обогатились продавцы вейпов и мороженого

28 января 2025, 11:34
Фото: 1MI. Вейпы и мороженое в лидерах
В Новосибирской области стало известно, какой бизнес был самый прибыльный в регионе, что выяснили аналитики.

каПрибыль малого бизнеса выросла на 10% — такая статисти за 2024 год. Больше всего прибыль нарастили продавцы вейпов и мороженого. Они продали на 35% и 44% больше продукции. Сумма среднего чека составила 898 руб. за электронные сигареты и 236 руб. за мороженое.

Также был спрос и на цветы, пишет Infopro54 со ссылкой на компанию «Эвотор». Продавцы распродали на 10% больше букетов, чем в годом ранее. Средний чек составил 1873 ₽. Причем выручка в таких магазинах выросла на 21%.

Ранее мы рассказали, как в Новосибирске продавали огромную коллекцию монет. Ее предлагали за 151 тысяч рублей. Продавец рассказал, что в ней особенного.

В Новосибирске котенка королевских кровей продают за 300 тысяч рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Бывшего руководителя новосибирского «Метро МиР» задержали в ЛуганскеСтаж самозанятого в 2025 году: что делать, чтобы уйти на пенсию или больничныйПовышение налогов для самозанятых в 2025 году: что произойдет
#Эмилия Губарева#Бизнес#Новосибирск#Новосибирская область#Продажа#Продажи
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика