В Новосибирской области за год обогатились продавцы вейпов и мороженого

Posted 28 января, 11:34
Published 28 января, 11:34
Modified 28 января, 11:36
Updated 28 января, 11:36
каПрибыль малого бизнеса выросла на 10% — такая статисти за 2024 год. Больше всего прибыль нарастили продавцы вейпов и мороженого. Они продали на 35% и 44% больше продукции. Сумма среднего чека составила 898 руб. за электронные сигареты и 236 руб. за мороженое.
Также был спрос и на цветы, пишет Infopro54 со ссылкой на компанию «Эвотор». Продавцы распродали на 10% больше букетов, чем в годом ранее. Средний чек составил 1873 ₽. Причем выручка в таких магазинах выросла на 21%.
Ранее мы рассказали, как в Новосибирске продавали огромную коллекцию монет. Ее предлагали за 151 тысяч рублей. Продавец рассказал, что в ней особенного.