В Новосибирской области за год обогатились продавцы вейпов и мороженого

каПрибыль малого бизнеса выросла на 10% — такая статисти за 2024 год. Больше всего прибыль нарастили продавцы вейпов и мороженого. Они продали на 35% и 44% больше продукции. Сумма среднего чека составила 898 руб. за электронные сигареты и 236 руб. за мороженое.