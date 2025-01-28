Жителей Новосибирска предупредили об опасности метапневмовируса

Как отметил эксперт Яков Новоселов, данный вирус совсем не новый. Впервые его выявили более 20 лет назад. Он практически каждый год «гуляет» по России, как и другие инфекции, включая коронавирус и грипп. К этой же категории относятся лихорадка денге, норовирус и другие, чем все чаще пугают жителей Новосибирска.