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Posted 28 января, 09:41

Published 28 января, 09:41

Modified 28 января, 09:43

Updated 28 января, 09:43

Вирусом заражаются люди

Жителей Новосибирска предупредили об опасности метапневмовируса

28 января 2025, 09:41
Фото: Изображение Midjourney. Вирусом заражаются люди
Жителям Новосибирской области рассказали, чем опасен метапневмовирус: об этом сообщил эпидемиолог.

Вспышку метапневмовирус зафиксировали на границе РФ и Казахстана. За четыре месяца там заболело 30 человек. У всех людей одинаковая инфекция.

Как отметил эксперт Яков Новоселов, данный вирус совсем не новый. Впервые его выявили более 20 лет назад. Он практически каждый год «гуляет» по России, как и другие инфекции, включая коронавирус и грипп. К этой же категории относятся лихорадка денге, норовирус и другие, чем все чаще пугают жителей Новосибирска.

Вирус может перерасти в пневмонию, пишет «АиФ-Новосибирск». Из симптомов у него нет ничего необычного: больное горло, кашель. Он также может и мутировать.

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