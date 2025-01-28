Жителей Новосибирска предупредили об опасности метапневмовируса

Posted 28 января, 09:41
Published 28 января, 09:41
Modified 28 января, 09:43
Updated 28 января, 09:43
Вспышку метапневмовирус зафиксировали на границе РФ и Казахстана. За четыре месяца там заболело 30 человек. У всех людей одинаковая инфекция.
Как отметил эксперт Яков Новоселов, данный вирус совсем не новый. Впервые его выявили более 20 лет назад. Он практически каждый год «гуляет» по России, как и другие инфекции, включая коронавирус и грипп. К этой же категории относятся лихорадка денге, норовирус и другие, чем все чаще пугают жителей Новосибирска.
Вирус может перерасти в пневмонию, пишет «АиФ-Новосибирск». Из симптомов у него нет ничего необычного: больное горло, кашель. Он также может и мутировать.