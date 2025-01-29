Аномально теплая весна ожидается в Новосибирской области

Posted 29 января, 04:21
Published 29 января, 04:21
Modified 29 января, 04:23
Updated 29 января, 04:23
По данным «Яндекс. Погоды», весь март температура будет в пределах -3…0 днем. Самым теплым днем станет 31 число, когда потеплеет до +3. К концу месяца минусовых отметок в светлое время суток не ожидается. При этом ночная температура максимально понизится до -5…-7. Также ожидаются дожди 18, 24, и 30 числа.
Сайт world-weather обещает потепление до +5 в последнюю декаду месяца. Ночные отметки не превысят +2. Прогнозируются дожди в последние числа марта.
Из архивных данных погоды следует, что в 2015 году самым теплым днем было 23 марта, когда столбик термометра показал +2,6. В остальные числа сохранялись минусовые отметки, а к концу месяца холодало до -8 днем и -15 ночью. В 2005 году в марте держались морозы до -22 ночью. К концу месяца потеплело до -3…0. Тем временем в феврале 2025 года синоптики обещают морозы.