Аномально теплая весна ожидается в Новосибирской области

Из архивных данных погоды следует, что в 2015 году самым теплым днем было 23 марта, когда столбик термометра показал +2,6. В остальные числа сохранялись минусовые отметки, а к концу месяца холодало до -8 днем и -15 ночью. В 2005 году в марте держались морозы до -22 ночью. К концу месяца потеплело до -3…0. Тем временем в феврале 2025 года синоптики обещают морозы.