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Posted 29 января, 12:15

Published 29 января, 12:15

Modified 29 января, 12:17

Updated 29 января, 12:17

Летом расценки на материалы и услуги мастеров заметно выше, чем зимой

Авито Услуги: Жители Новосибирска стали чаще строить бани

29 января 2025, 12:15
Фото: 1MI. Летом расценки на материалы и услуги мастеров заметно выше, чем зимой
В январе вырос спрос на строительство всех видов бань, сообщают аналитики Авито Услуг.

В январе 2025 года в Новосибирске вырос спрос на возведение бань и саун по сравнению с декабрем прошлого года. По мнению аналитиков платформы Авито Услуги, это связано с тем, что промерзший грунт облегчает закладку фундамента, а стоимость стройматериалов и услуг строителей зимой ниже, чем в другие времена года.

Заметный всплеск интереса в январе был на услуги специалистов по установке банных печей, спрос вырос на 200%. Увеличилось и в целом количество объявлений от профессиональных печников.

Что касается интереса новосибирцев по типам парных, то максимальный рост отмечен в сегменте сибирских бань. Их стали заказывать на 650% чаще. Это разновидность русской бани, но построенная из сибирских пород дерева: кедра, лиственницы и сосны.

На 160% чаще новосибирцы в январе стали интересоваться услугами по возведению классических русских бань.

Турецкий хаммам достаточно редко встречается в частных домовладениях или на дачах, однако и в этом сегменте отмечен рост интереса на 100%. По мнению аналитиков Авито, январь — оптимальное время для строительства таких парных, где очень важно обеспечить высокую влажность. Холодной зимой легче всего оценить, насколько хорошо строение удерживает тепло, и при необходимости внести изменения в проект.

Что касается модульных бань, главное преимущество которых в коротких сроках производства и монтажа, то их в январе 2025 года стали заказывать на 42% чаще, чем в прошлом месяце.

Ранее мы рассказывали о том, что Авито тестирует новый сервис доставки товаров из-за рубежа.

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