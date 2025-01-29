Авито Услуги: Жители Новосибирска стали чаще строить бани

В январе 2025 года в Новосибирске вырос спрос на возведение бань и саун по сравнению с декабрем прошлого года. По мнению аналитиков платформы Авито Услуги, это связано с тем, что промерзший грунт облегчает закладку фундамента, а стоимость стройматериалов и услуг строителей зимой ниже, чем в другие времена года.