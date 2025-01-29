Авито Услуги: Жители Новосибирска стали чаще строить бани

Posted 29 января, 12:15
Published 29 января, 12:15
Modified 29 января, 12:17
Updated 29 января, 12:17
В январе 2025 года в Новосибирске вырос спрос на возведение бань и саун по сравнению с декабрем прошлого года. По мнению аналитиков платформы Авито Услуги, это связано с тем, что промерзший грунт облегчает закладку фундамента, а стоимость стройматериалов и услуг строителей зимой ниже, чем в другие времена года.
Заметный всплеск интереса в январе был на услуги специалистов по установке банных печей, спрос вырос на 200%. Увеличилось и в целом количество объявлений от профессиональных печников.
Что касается интереса новосибирцев по типам парных, то максимальный рост отмечен в сегменте сибирских бань. Их стали заказывать на 650% чаще. Это разновидность русской бани, но построенная из сибирских пород дерева: кедра, лиственницы и сосны.
На 160% чаще новосибирцы в январе стали интересоваться услугами по возведению классических русских бань.
Турецкий хаммам достаточно редко встречается в частных домовладениях или на дачах, однако и в этом сегменте отмечен рост интереса на 100%. По мнению аналитиков Авито, январь — оптимальное время для строительства таких парных, где очень важно обеспечить высокую влажность. Холодной зимой легче всего оценить, насколько хорошо строение удерживает тепло, и при необходимости внести изменения в проект.
Что касается модульных бань, главное преимущество которых в коротких сроках производства и монтажа, то их в январе 2025 года стали заказывать на 42% чаще, чем в прошлом месяце.
Ранее мы рассказывали о том, что Авито тестирует новый сервис доставки товаров из-за рубежа.