Автосалон из Новосибирска продал клиенту угнанный в Канаде пикап

Posted 29 января, 02:50
Published 29 января, 02:50
Modified 29 января, 02:52
Updated 29 января, 02:52
Автотрейлеры из Новосибирска продали пикап иркутскому бизнесмену в 2023 году. Речь идет об автомобиле Ram 1500. Позже выяснилось, что машина находится в розыске. Ее в 2024 году арестовал Интерпол.
Как оказалось, пикап угнали в Канаде. Жителю Иркутска продали его за 11,4 млн рублей. При первой регистрации в ГАИ, транспортное средство зарегистрировали на новосибирского предпринимателя. Перезарегистрировать его новому владельцу было уже невозможно из-за розыска.
Полиция изъяла авто. В суде установлено, что продавец нарушил договор, отдав машину с претензиями третьих лиц. Теперь автосалон обязали возместить убытки. Ранее жители Новосибирска требовали у другого салона вернуть деньги за проданные машины.