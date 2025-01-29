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Posted 29 января, 02:50

Published 29 января, 02:50

Modified 29 января, 02:52

Updated 29 января, 02:52

Машину угнали

Автосалон из Новосибирска продал клиенту угнанный в Канаде пикап

29 января 2025, 02:50
Фото: 1MI. Машину угнали
Компания из Новосибирска продала клиенту угнанный в другой стране дорогой автомобиль, о чем следует из материалов Арбитражного суда.

Автотрейлеры из Новосибирска продали пикап иркутскому бизнесмену в 2023 году. Речь идет об автомобиле Ram 1500. Позже выяснилось, что машина находится в розыске. Ее в 2024 году арестовал Интерпол.

Как оказалось, пикап угнали в Канаде. Жителю Иркутска продали его за 11,4 млн рублей. При первой регистрации в ГАИ, транспортное средство зарегистрировали на новосибирского предпринимателя. Перезарегистрировать его новому владельцу было уже невозможно из-за розыска.

Полиция изъяла авто. В суде установлено, что продавец нарушил договор, отдав машину с претензиями третьих лиц. Теперь автосалон обязали возместить убытки. Ранее жители Новосибирска требовали у другого салона вернуть деньги за проданные машины.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Автомобиль#Розыск#Угон#Арбитраж
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