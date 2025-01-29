Чешется, аж сил нет: топ самых вшивых районов Новосибирска

Posted 29 января, 09:44
Published 29 января, 09:44
Modified 29 января, 09:46
Updated 29 января, 09:46
Больше всего вшей подхватывали люди из Ленинского, Кировского и Калининского районов. По данным за 2024 год, заболеваемость педикулезом сократилась на 7,6%, если сравнить с аналогичным периодом 2023 года.
В январе текущего года, Роспотребнадзор фиксировал случаи заражения в школах и детских садах, пишет Om1 Новосибирск. Однако ничего критичного в этом нет. Современные средства борьбы с паразитами помогают справиться со вшами в короткие сроки.
Недавно эпидемиолог предупредил об опасности метапневмовируса. Сейчас вспышка этой инфекции есть на границе России и Казахстана.