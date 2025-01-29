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Posted 29 января, 09:44

Published 29 января, 09:44

Modified 29 января, 09:46

Updated 29 января, 09:46

Вши живут на волосах

Чешется, аж сил нет: топ самых вшивых районов Новосибирска

29 января 2025, 09:44
Фото: 1MI. Вши живут на волосах

Названы самые вшивые районы в Новосибирске

В Новосибирске Роспотребнадзор назвал районы, где больше всего было зафиксировано вшей.

Больше всего вшей подхватывали люди из Ленинского, Кировского и Калининского районов. По данным за 2024 год, заболеваемость педикулезом сократилась на 7,6%, если сравнить с аналогичным периодом 2023 года.

В январе текущего года, Роспотребнадзор фиксировал случаи заражения в школах и детских садах, пишет Om1 Новосибирск. Однако ничего критичного в этом нет. Современные средства борьбы с паразитами помогают справиться со вшами в короткие сроки.

Недавно эпидемиолог предупредил об опасности метапневмовируса. Сейчас вспышка этой инфекции есть на границе России и Казахстана.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Роспотребнадзор#Вши
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