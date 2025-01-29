День Деда Мороза и Снегурочки: как появились герои и почему Снегурочка стала внучкой

Posted 29 января, 14:52
Published 29 января, 14:52
Modified 29 января, 14:54
Updated 29 января, 14:54
В давние века зимний мороз, особенно пробирающий до костей, всегда вызывал у человека страх. Еще во времена язычества славяне считали, что это дело рук Морока — прототипа современного Деда Мороза. Он представлялся как старый и косматый старик, живущий в лесу, который может заморозить все живое. Если встретить его на своем пути — жди верной гибели, можно заплутать в лесу и замерзнуть насмерть. Чтобы задобрить злой дух люди приносили ему дары, например животных, а уже при христианстве, в дни Рождественских Святок, Морока угощали блинами и сладкой кашей.
Позже этот персонаж стал принимать форму доброго духа и стал называться Студенец (Трескунец), а старая рубашка и лапти сменились на длинную шубу, шапку и посох. Этот мифический герой имел всего три пальца — люди считали, что боги имеют меньше пальцев на руках, чем простые смертные.
Еще одним предком Деда Мороза, по мнению исследователей славянской мифологии, был бог Велес. Почитаемый за свою мудрость, он покровительствовал богатству, скотоводству, носил на голове шапку с рогами быка и был антиподом Перуна, бога грозы и плодородия. Мороз как раз был зимним ипостасем Велеса и считалось, что его женой была Снежная Царица. Эта пара подарила миру красивую дочь — Снегурочку, которая ушла за любимым человеком и растаяла, не вернувшись весной на родину.
После Крещения у русичей в почете был Николай Чудотворец. В христианской религии Святитель Николай считался одним из самых почитаемых святых и даже стал героем народных сказок. Его слава была в справедливости, желании помочь беднякам, наградить добрых и послушных, а также наказать за плохое поведение.
Позже о Николае Чудотворце узнали в Европе. Особенно чтили святого в Голландии, который помогал морякам в их нелегком деле, там же появилась традиция класть конфеты в детские башмачки. При этом попал Святой Николай в Америку именно на голландском корабле, где была установлена его фигура. Прибыв в Новый Свет переселенцы выкупили участок земли у индейцев, дав ему название Новый Амстердам (сейчас современный Нью-Йорк), и установили в центре участка ту самую скульптуру. Со временем «Santa Nicolas» превратился в «Санта Клауса».
Современную форму Санта Клаус получил благодаря одному событию. В 1822 году учитель литературы Клемент Кларк Мур сочинил для своих шестерых детей сказку в стихотворной форме «Ночь перед Рождеством, или визит Святого Николая». Там Санта Клаус предстал в виде толстого и добродушного старичка с белой бородой и красным носом, который летал в волшебных санях, запряженных восьмеркой оленей. В Рождество он спускался в каждый дом через трубную печь, чтобы положить ребенку подарок.
Это рукотворная работа благополучно пролежала целый год в столе, пока друг Кларка не отнес ее без спроса в газету, которая напечатала сказку как раз накануне Рождества 1823 года. Успех был оглушительным, а его автор неожиданно для себя разбогател и стал знаменитостью. Уже позже, почти 100 лет спустя, компания «Кока-Кола» решила применить хитрый рекламный трюк и нарисовать Санту в фирменных красно-белых цветах и с бутылкой напитка. Это позволило сделать летний охлаждающий напиток популярным даже зимой и подарило главному герою его окончательный образ.
В настоящее время мифические духи и сказочные образы, которые формировались из языческих и христианских обычаев на протяжение долгого времени, стали главными персонажами зимних новогодних праздников.
Новый год в России стал отмечаться в 30-е годы, а первое появление Деда Мороза и Снегурочки состоялось на московской елке в 1937 году. Было принято решение, что Снегурочка будет внучкой, а не дочкой Деда Мороза, как обозначалось в мифологии. Это позволяло избежать вопросов о разнице в возрасте и выстроить логическую родственную связь.
Традиционно в этот день детям рассказывают легенды о том, как появился Дед Мороз. Также читают сказки «Морозко», «Два мороза», «Снегурочка», «Мороз Иваныч», «Дед Мороз и лето». Также это хорошее время, чтобы накрыть праздничный стол, вспомнить Новый Год и убрать елку.
Источники: kulturologia, calend, celz.