День Деда Мороза и Снегурочки: как появились герои и почему Снегурочка стала внучкой

Это рукотворная работа благополучно пролежала целый год в столе, пока друг Кларка не отнес ее без спроса в газету, которая напечатала сказку как раз накануне Рождества 1823 года. Успех был оглушительным, а его автор неожиданно для себя разбогател и стал знаменитостью. Уже позже, почти 100 лет спустя, компания «Кока-Кола» решила применить хитрый рекламный трюк и нарисовать Санту в фирменных красно-белых цветах и с бутылкой напитка. Это позволило сделать летний охлаждающий напиток популярным даже зимой и подарило главному герою его окончательный образ.